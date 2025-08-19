Vocalista de los Tigres del Norte sufre caída en pleno concierto

Lo que ha impresionado a los fans es la inmediata reacción del "Jefe de Jefes", pues sin pensarlo dos veces, se levantó, acomodó su acordeón y continuó cantando

El pasado 17 de agosto, el vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una caída en el escenario durante su presentación en la Feria Nacional Potosina, en la que a pesar del aparatoso incidente, demostró su profesionalismo al levantarse y seguir con el concierto.

El momento, captado en video por los asistentes y viralizado en redes sociales, muestra a Hernández, de 72 años, caminando sobre el escenario con su icónico acordeón e inesperadamente, tropezó con una estructura y cayó de lado. El impacto se escuchó claramente a través de su micrófono.

En las imágenes, se ve a su sombrero caer, mientras que su hermano y compañero de banda, Hernán Hernández, se acerca para auxiliarlo. Al mismo tiempo, miembros del equipo de producción se apresuran a remover el obstáculo que causó el tropiezo y le devuelven el sombrero a don Jorge.

Lo que ha impresionado a los fans es la inmediata reacción del "Jefe de Jefes", pues sin pensarlo dos veces, se levantó, acomodó su acordeón y continuó cantando como si nada hubiera pasado.

Hasta el momento, ni la banda ni el propio Hernández han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud, sin embargo, su capacidad para seguir con el espectáculo sugiere que no sufrió lesiones de gravedad. El incidente se ha convertido en una muestra más de la dedicación y el compromiso que caracterizan a la legendaria agrupación.