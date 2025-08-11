Vocalista de Coda anuncia despedida tras batalla contra el cáncer

Xava Drago, vocalista de Coda, se despide y agradece a sus seguidores tras perder la batalla contra el cáncer, menciona que los doctores ya no pueden hacer nada

Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, vocalista de la banda Coda, comunica a sus seguidores que a los médicos se les han agotado las opciones para tratar su enfermedad.

En un mensaje difundido el 9 de agosto, el cantante expresó que los tratamientos contra el cáncer no dieron resultado.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando; desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió.

El músico, referente del rock en español desde los años 90, dedicó palabras especiales a sus fans y adelantó que pronto podrán escuchar material inédito que grabó recientemente.

“Han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles"

Su esposa, Ela Corez, compartió que el intérprete se encuentra “estable pero débil”, aunque sigue con ánimo y haciendo bromas.

Recordó que desde mayo la familia solicitó ayuda económica para un tratamiento innovador con el que se esperaba una mejora, pero el cáncer regresó con mayor agresividad.

Xava Drago fue diagnosticado con cáncer de estómago en 2024 y, tras varios ciclos de quimioterapia, llegó a anunciar en febrero de este año que estaba libre de la enfermedad. Sin embargo, en abril sufrió una recaída que lo mantuvo hospitalizado por tres semanas.

Reconocido por su potente voz y éxitos como Aún, el cantante alcanzó la fama con Coda en los años 90, regresó a la escena en 2015 con el álbum Ciclos y también desarrolló una carrera como solista. En 2025 lanzó el sencillo Esos Ojos y celebró el nacimiento de su hija Sofía Malenita.