Vocalista de Arcade Fire suma otra denuncia de abuso sexual

Arcade Fire, la reconocida banda canadiense, se enfrenta una vez más al escándalo por una nueva acusación de abuso sexual contra su vocalista, Win Butler.

La víctima, quien se identifica bajo el nombre de Sabina para proteger su identidad, reveló su experiencia al medio estadounidense Pitchfork. Según su relato, en 2015 conoció a Butler en una fiesta cuando ella aún era estudiante.

La joven cuenta que tras besarse comenzaron una relación que, según Sabina, se volvió 'abusiva'. La joven describió que su vínculo se basaba principalmente en encuentros sexuales, con una insistencia constante por parte de Butler, quien hacía insinuaciones sexuales de manera continua.

'En general, fue una dinámica abusiva. Él era realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía cómoda con algunas de las cosas que me pedía, pero las hacía de todos modos. Y eso, en última instancia, es deshumanizante', relató Sabina.