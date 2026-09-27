VMAs 2026: Madonna regresa y Taylor Swift será homenajeada

Madonna vuelve a los VMAs tras 23 años, mientras Taylor Swift recibirá un nuevo reconocimiento en una gala que regresa a Los Ángeles

Los MTV Video Music Awards (VMAs) regresan este año a Los Ángeles después de nueve ediciones celebradas en Nueva York, con una ceremonia que reunirá a figuras como Madonna, Taylor Swift, Snoop Dogg y varias de las principales estrellas de la música latina.

Uno de los momentos más esperados será el regreso de Madonna al escenario de estos premios. La Reina del Pop, quien encabeza las nominaciones con 11 candidaturas, volverá a presentarse 23 años después de protagonizar uno de los momentos más recordados de la historia de los VMAs junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

Madonna lidera las nominaciones

Madonna compite en las principales categorías de la ceremonia, entre ellas video del año por Confessions II – The Film, además de artista del año y canción del año por Bring Your Love, colaboración con Sabrina Carpenter.

Taylor Swift ocupa el segundo lugar entre las artistas con más nominaciones, con nueve candidaturas. La cantante hará historia al convertirse en la primera persona en recibir el reconocimiento Artist Director Honors, destinado a artistas que han desarrollado una identidad propia detrás de la dirección a lo largo de sus carreras.

Swift también podría presentar el videoclip de Patient Zero, su nuevo sencillo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una actuación de la cantante durante la ceremonia.

Lisa, Shaboozey y nuevos estrenos

Entre las actuaciones confirmadas se encuentra Lisa, integrante de Blackpink, quien presentará su nuevo sencillo SaWaDiKa.

También subirán al escenario Shaboozey, quien interpretará Cowgirl y se unirá a Gunna para High Noon; GENER8ION y Yung Lean, quienes estrenarán Storm II; además de Sienna Spiro, quien tendrá su debut en los VMAs.

Karol G, Bad Bunny y Rosalía compiten por la estatuilla latina

La música en español tendrá una presencia destacada con Karol G, Shakira, Bad Bunny y Rosalía entre los nominados a mejor canción latina.

Shakira cuenta con dos candidaturas por Dai Dai, junto a Burna Boy, y Choka Choka, colaboración con Anitta. Karol G compite con Papasito; Rosalía, junto a Yahritza Y Su Esencia, con La Perla; y Bad Bunny con NUEVAYoL.

La categoría también incluye a Ryan Castro, Kapo y GANGSTA por La Villa, así como a Fuerza Régida con Tu Sancho.

Dolly Parton y George Michael recibirán tributos

La ceremonia incluirá un homenaje a Dolly Parton, liderado por Kacey Musgraves, tras la muerte de la estrella del country el pasado 25 de agosto a los 80 años.

Raye, Sombr y Teddy Swims rendirán tributo a George Michael con motivo del décimo aniversario de su muerte. Además, Nirvana recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard, aunque todavía no se ha definido quién acudirá en representación de la banda.

Ariana Grande y Sabrina Carpenter también figuran entre las principales nominadas, con siete candidaturas cada una.

Una noche marcada por actuaciones y polémicas

Los VMAs han construido parte de su historia a través de presentaciones que se convirtieron en referentes de la cultura pop. Entre ellas están la actuación de Britney Spears con una serpiente durante I'm a Slave 4 U en 2001, el número de 15 minutos de Michael Jackson junto a Slash en 1995 y la interpretación de Paparazzi de Lady Gaga en 2009.

La ceremonia también ha sido escenario de controversias, como cuando Kanye West interrumpió el discurso de Taylor Swift tras considerar que Beyoncé merecía el premio a mejor video femenino, así como los enfrentamientos públicos entre Miley Cyrus y Nicki Minaj.

La transmisión en vivo está programada para comenzar a las 16:30 horas de Los Ángeles, 23:30 GMT, a través de MTV y Paramount+.