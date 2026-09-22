Visitan Katy Perry y Justin Trudeau el Museo de Lucas

La pareja recorrió las galerías con exhibiciones de arte pop, cine y piezas de la saga Star Wars en la ciudad de Los Ángeles.

La relación entre Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau sigue dando de qué hablar, y esta vez la pareja sorprendió a sus seguidores al compartir un vistazo exclusivo de su recorrido por el Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles, California.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense publicó una amplia galería de imágenes y videos donde no solo mostró el lado más romántico de su cita, sino también los fascinantes detalles de arte pop, cine y cultura contemporánea que alberga el nuevo recinto impulsado por el cineasta George Lucas.

Perry acompañó la publicación con un emotivo mensaje de admiración hacia la nueva institución cultural impulsada por el cineasta George Lucas.

"No puedo esperar a pasar un día entero en el @lucasmuseum cuando se abra... Este museo es para la gente y tiene mi tipo de arte favorito en él... El tipo que te mueve, te hace sentir e inspira la historia de tu propio héroe dentro. Gracias por invitarnos George Lucas. ¡Qué honor absoluto de proporciones épicas!"

Star Wars, arte pop y momentos divertidos

Entre las imágenes que más llamaron la atención de los fans destaca una foto de Justin Trudeau posando sonriente junto a las emblemáticas figuras de R2-D2 y C-3PO de Star Wars, confirmando el toque cinematográfico de la velada. En otra de las capturas compartidas por la artista se aprecia un peculiar cuadro al óleo de Pikachu usando sombrero, demostrando la diversidad del arte narrativo exhibido en las salas del museo.

La galería también incluyó muestras de arte urbano y clásico, como una pieza inspirada en la famosa obra de Banksy de la niña con el globo en forma de corazón, esculturas de estilo anime y representaciones artísticas proyectadas en el cielo nocturno, como el rostro de Frida Kahlo y la icónica nave Halcón Milenario formada por drones.