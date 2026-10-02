Visita John Cena la capital para presentar nueva película

El elenco estelar del largometraje arribó al país para promocionar una producción de acción inspirada en los famosos autos de juguete.

John Cena regresó a México, pero esta vez lejos del cuadrilátero. El actor y exestrella de la WWE visitó la Ciudad de México para presentar “Matchbox: La película”, una producción inspirada en los emblemáticos vehículos de juguete que ahora llegan a la pantalla con una historia llena de acción, persecuciones y amistad.

La visita reunió a parte del elenco, entre ellos Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro y Teyonah Parris, quienes acompañaron a Cena en las actividades promocionales. La presencia de las estrellas generó expectativa entre los seguidores que esperaban conocer más detalles sobre esta nueva apuesta cinematográfica.

La película presenta una historia centrada en Sean, personaje interpretado por Cena, un agente encubierto de la CIA que regresa a su pueblo después de una larga ausencia. Su vuelta cambia la vida de sus amigos de la infancia, quienes terminan involucrados en una peligrosa persecución internacional para salvar al mundo.

Aunque el proyecto toma como inspiración los famosos autos miniatura de Matchbox, la trama desarrolla una aventura original que combina comedia, acción y el reencuentro de viejos amigos. La dirección está a cargo de Sam Hargrave, conocido por su trabajo en producciones de acción.

Durante su estancia en la capital mexicana, el elenco también tenía programadas actividades para acercarse a sus seguidores, incluida una presentación especial en Parque Toreo. La visita representó una nueva oportunidad para que Cena conviviera con el público mexicano, al que ya había visitado anteriormente durante eventos relacionados con el entretenimiento.

“Matchbox: La película” llegará el próximo 9 de octubre, con una propuesta que busca convertir los conocidos juguetes de Mattel en una aventura cinematográfica de alcance internacional. La producción apuesta por la nostalgia de varias generaciones y por una historia que mezcla adrenalina, humor y amistad.