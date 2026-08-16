VisionQuest revela el regreso de Visión y Ultron

Paul Bettany volverá a interpretar a Visión en VisionQuest, la nueva serie de Marvel Studios que llegará a Disney+ el próximo 14 de octubre con una temporada de ocho episodios.

La producción funcionará como el cierre de la trilogía iniciada con WandaVision y continuará explorando la historia del androide después de los acontecimientos de aquella serie.

Bienvenido a casa, Visión. #Visionquest llega el 14 de octubre a Disney+ pic.twitter.com/FGvuszWsr8 — Disney+ España (@DisneyPlusES) August 15, 2026

El avance muestra a Visión en una etapa de incertidumbre, dividido entre su identidad humana y su naturaleza artificial mientras intenta comprender qué parte de sus recuerdos y de su pasado fue real.

Una vida dividida entre dos formas

El tráiler comienza con Visión utilizando una apariencia humana mientras trabaja en un pub. Durante una conversación con un compañero, recuerda a Wanda Maximoff y observa las iniciales “W+V” grabadas en la barra.

Más tarde, el personaje se dirige a un espacio apartado del establecimiento y recupera su forma androide para regresar a su hogar, ubicado en un universo diferente dentro de su propia mente.

“¿Quién soy?”, se pregunta Visión durante el avance, mientras intenta encontrar respuestas sobre su pasado como Vengador y su relación con Wanda.

Ultron vuelve a escena

Uno de los mayores atractivos del tráiler es el regreso de James Spader como Ultron, el villano que debutó en Avengers: Age of Ultron.

La presencia de Ultron genera preocupación entre las inteligencias artificiales cercanas a Visión. JARVIS, interpretado nuevamente por James D'Arcy, advierte sobre los riesgos de mantenerlo cerca.

El avance también muestra una dinámica particular entre ambos personajes, con Ultron dirigiéndose a Visión de manera sarcástica y llamándolo incluso “papá”.

El pasado con Wanda vuelve a perseguirlo

La historia retomará elementos de WandaVision, donde Wanda creó una realidad alternativa en la que vivía junto a una versión de Visión y sus hijos, Tommy y Billy.

Después de que aquella realidad se desmoronara, el verdadero Visión recuperó sus recuerdos y abandonó el lugar. Ahora, el personaje deberá enfrentarse nuevamente a las memorias de su relación con Wanda y a las dudas sobre su propia existencia.

La producción representa además el primer papel de Bettany en acción real dentro del UCM desde WandaVision.

Más inteligencias artificiales de Marvel

Además de Bettany y Spader, VisionQuest contará con varios personajes vinculados al universo de las inteligencias artificiales de Marvel.

Paul Bettany - Visión

- Visión James Spader - Ultron

- Ultron James D'Arcy -JARVIS

-JARVIS Emily Hampshire -EDITH

-EDITH Orla Brady -FRIDAY

-FRIDAY T'nia Miller -Jocasta

-Jocasta Ruaridh Mollica - Tommy Maximoff adulto

Bettany comenzó su recorrido en Marvel como la voz de JARVIS, la inteligencia artificial que asistía a Tony Stark desde Iron Man.

Posteriormente, el actor dio vida físicamente a Visión en Avengers: Age of Ultron, donde el personaje se convirtió en aliado de los Vengadores y desarrolló una relación con Wanda.

Tras su muerte a manos de Thanos en Avengers: Infinity War, Visión regresó en distintas formas durante WandaVision. Ahora, el personaje emprenderá una nueva etapa con VisionQuest, cuyo estreno está programado para el 14 de octubre en Disney+.