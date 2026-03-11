Virlan García alista concierto en la Arena Monterrey

En entrevista exclusiva expresó que se prepara vocalmente, para darle al público cosas diferentes y gracias, a su último álbum, se han sumado muchos fans.

El cantante Virlan García se presentará el próximo 24 de abril en la Arena Monterrey con su tour “Mi Entonor”.

Virlan se ha presentado en diversos escenarios en Monterrey sin embargo, comenta que uno de los grandes retos para esta gira es realizar un concierto en una Arena como lo es la Arena Monterrey.

“Fíjate que ahora en esta producciones es una producción gigante, la neta estamos alrededor de 70 personas trabajando en el show en escena, nada más hay 23 personas no somos 23 personas desde la introducción, la pirotecnia, el video, las luces, la iluminación, todo todo está muy bien controlado y muy bien ejecutado” dijo García.

Este Tour se llama como su nuevo álbum que fue lanzado en 2025 y contiene 12 canciones del regional mexicano.

