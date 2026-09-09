Viralizan en redes filtro de inteligencia artificial de los 80

El reto viral transforma retratos actuales añadiendo peinados voluminosos, colores neón y textura analógica de la época.

Un nuevo fenómeno viral ha comenzado a inundar las plataformas digitales como Instagram, TikTok y Threads bajo la premisa de trasladar a los usuarios a la década de 1980 mediante herramientas de inteligencia artificial generativa.

El trend consiste en tomar fotografías recientes y procesarlas con instrucciones específicas para añadir elementos representativos de esa era. Entre las características destacadas de las imágenes generadas sobresalen peinados voluminosos con mucho batido o permanente, maquillaje cargado en tonos neón y magenta, accesorios oversize, cintas en la frente y prendas como chamarras de mezclilla, bodies de aeróbics o conjuntos retro de lycra.

Diversas figuras del espectáculo, como Kabac, Carlos Chicken, Luis Rodríguez Guana, entre otros creadores de contenido y comunicadores, se han sumado a esta tendencia compartiendo sus propios retratos en formato de anuarios o catálogos vintage.

La viralización del reto se ha visto potenciada por la facilidad para recrear estos contenidos conservando los rasgos faciales originales de la persona mientras se modifica la iluminación, el fondo de luces ochenteras y la textura analógica de la fotografía.