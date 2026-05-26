Violeta Isfel regala objetos de 'Antonella' entre lágrimas

La actriz se mostró visiblemente afectada mientras enseñaba algunos artículos emblemáticos utilizados durante las grabaciones de la exitosa producción juvenil.

Violeta Isfel conmovió a sus seguidores luego de aparecer entre lágrimas en un video donde anunció que regalará varios objetos originales de “Antonella”, el personaje que interpretó en la telenovela Atrévete a Soñar.

La actriz tomó la decisión después de la polémica que generó recientemente al revelar que planeaba crear un museo dedicado al icónico personaje juvenil que marcó a toda una generación.

En el video compartido en redes sociales, Violeta Isfel explicó que muchas personas comenzaron a criticarla e incluso burlarse de la idea del museo, situación que terminó afectándola emocionalmente. Por ello, decidió mejor regalar parte del vestuario, accesorios y objetos relacionados con Antonella a sus seguidores.

“Ya no quiero tener nada guardado”, expresó la actriz visiblemente afectada mientras mostraba algunos artículos emblemáticos utilizados durante las grabaciones de la exitosa producción juvenil.

Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron exagerada la idea de crear un museo para Antonella, otros defendieron a la actriz y recordaron el enorme impacto que tuvo el personaje entre el público infantil y juvenil durante finales de los años dos mil.



Incluso, varios fans comenzaron a pedirle que no se deshiciera de los recuerdos relacionados con la telenovela, argumentando que Antonella se convirtió en uno de los personajes más queridos y recordados de la televisión mexicana.



Violeta Isfel interpretó a la famosa villana juvenil en Atrévete a Soñar entre 2009 y 2010, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno entre niños y adolescentes gracias a frases, vestuarios y escenas que aún siguen circulando en redes sociales.



Ahora, la actriz aseguró que prefiere compartir esos recuerdos con el público que apoyó el proyecto durante tantos años, dejando atrás la idea del museo que había planeado originalmente.