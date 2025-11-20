Vinculan a exesposo de Alicia Villarreal por violencia familiar

Cruz "N" llevará el proceso en libertad, aunque le impusieron medidas cautelares, las cuales aplicarán el tiempo que dure la investigación complementaria

Tras varios meses de disputa legal entre Alicia Villarreal y Cruz "N", la Fiscalía General del Estado de Nuevo León vinculó a proceso al exesposo de la cantante por el delito de presunta violencia doméstica.

De acuerdo con las autoridades, el Agente del Ministerio Público determinó que existe suficiente evidencia para perseguir esta supuesta falta y llevar el proceso penal, el cual el también músico podrá llevar en libertad.

A pesar de que Cruz "N" no tendrá que estar tras las rejas durante los dos meses que se realizará la investigación complementaria, las autoridades determinaron un par de medidas cautelares.

La primera es que el estadounidense tendrá que presentarse periódicamente con las autoridades para verificar que no huya del país, también se impuso la prohibición para acercarse a determinados lugares y reuniones; además, de una orden de alejamiento y comunicación para no comunicarse con ciertas personas involucradas en el caso.

"Sigo siendo inocente": Cruz 'N'

Apenas un par de minutos después que se dio a conocer su vinculación a proceso, Cruz "N" y su equipo de trabajo emitieron un comunicado para aclarar lo sucedido

Al respecto, el exesposo de Alicia Villarreal aclaró que de los tres delitos por lo cuales estaba vinculado, dos (feminicidio y robo) ya fueron desestimados por las autoridades. Además, aclaró que sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario.