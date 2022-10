Vinculan a 'Coco' Levy a proceso por abuso sexual

Tras la denuncia de abuso sexual interpuesta por la actriz Danna Ponce, el exproductor Jorge 'Coco´ Levy fue vinculado a proceso

Por: Luz Camacho

octubre, 05, 2022 10:42

El actor y exexproductor de Videocine, Jorge ´Coco´ Levy, fue vinculado a proceso después de que la actriz Danna Ponce lo denunciara por supuesto abuso sexual en junio pasado y después salieran a la luz por lo menos otras 10 denuncias públicas más de otras chicas.

Un juez de control determinó que el hijo de Talina Fernández llevará el proceso en libertad ya que no se encontraron suficientes elementos agravantes en su contra para mantener la pena privativa de la libertad, por lo que deberá de acudir a firmar quincenalmente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

Entre otras medidas complementarias, Levy tiene prohibido acercarse a la víctima, Danna Ponce.

El plazo para la presentación de nuevas pruebas en el marco de lo que será una nueva audiencia, será de tres meses.

Tras el veredicto del juez, Danna, quien denunció a "Coco" Levy por abuso sexual, se le vio salir de la primera audiencia muy afectada.

El abogado de la actriz, Edgar Adaya, habló con los medios de comunicación y expresó el descontento de su cliente por la decisión de dejar a Jorge Levy en libertad.

¿De qué se le acusa a 'Coco' Levy?

La actriz Danna Ponce, quien ha participado en programas como Guerreros 2021 e Inframundo, compartió el pasado 28 de junio un video en sus redes sociales donde denunció a 'Coco' Levy por haber abusado sexualmente de ella en sus oficinas de Videocine, ubicadas en Coyoacán. A la denuncia se sumaron otras que publicó en sus historias de Instagram.

También señaló que sus compañeros actores le cuestionaron por qué no hizo nada, por qué se quedó pasmada, a lo que respondió: "Hermano, porque yo tenía más que perder, yo tenía más que perder. Por mi cabeza pasaba: 'ya no voy a poder ser actriz, en ningún lado me van a contratar si yo le pego una cachetada a mi abusador'".

La joven de 22 años aseguró que lo único que busca es obtener justicia. "¿Creen que no tengo miedo de haber hablado? ¡Claro que tengo miedo!", expresó.

'Coco' Levy reitera que es inocente

A su salida del juzgado, el productor Jorge "Coco" Levy asegura que las acusaciones en su contra son falsas, las cuales le han costado demasiado.

Menciono que durante la audiencia no lo dejaron presentar pruebas, que la resolución de las autoridades en su caso ha sido en base a las acusaciones de Danna Ponce.