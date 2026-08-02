Vin Diesel elogia el guion de 'Rápidos y Furiosos: Fast Forever'

Vin Diesel aseguró que el guion de 'Fast Forever' es el mejor que ha leído en décadas y adelantó que conectará con la primera película

El actor Vin Diesel expresó su entusiasmo por la próxima entrega de la saga Fast & Furious, titulada Fast Forever, al asegurar que el libreto lo conmovió profundamente y que representa el mejor trabajo que ha leído en muchos años.

El actor compartió su reacción en redes sociales, donde afirmó que el guion, escrito por Michael Lesslie, lo hizo llorar y dejó entrever que la historia retomará elementos importantes de la película original estrenada en 2001.

Destaca la historia de la nueva entrega

"Acabo de leer el guion de Fast Forever. Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando", escribió Diesel en una publicación de Instagram acompañada por el avance del reestreno de la primera cinta de la franquicia.

El actor también insinuó que la nueva producción tendrá una fuerte conexión con los orígenes de la saga, al señalar que quienes vuelvan a ver la película original comprenderán mejor lo que está por venir.

Regresa la película que inició la franquicia

La publicación coincide con el próximo reestreno en cines de la primera entrega de Fast & Furious, programado para el 21 de agosto con motivo de su 25 aniversario. La cinta protagonizada por Vin Diesel, el fallecido Paul Walker, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster dio inicio a una de las franquicias de acción más exitosas del cine.

La producción original recaudó más de 207 millones de dólares en taquilla mundial y dio paso a una serie de películas que han mantenido su popularidad durante más de dos décadas.

Fast Forever será la continuación de Fast X, estrenada en 2023, cuyo final dejó abiertas varias historias con el regreso de personajes interpretados por Gal Gadot y Dwayne Johnson.

La película será dirigida por Louis Leterrier y contará con un guion de Michael Lesslie, quien reescribió versiones anteriores desarrolladas por Aaron Rabin y Zach Dean. El estreno mundial está previsto para el 17 de marzo de 2028.