Video: se le sube un grillo a Jennifer Lopez en concierto

Jennifer Lopez vivió una situación inesperada durante su reciente concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira "Up All Night: Live in 2025".
Mientras interpretaba una de sus baladas vestida con un vestido negro, un grillo de gran tamaño subió por su cuerpo y llegó hasta su cuello. La artista, de 56 años, mantuvo la calma en todo momento.
Siguió cantando ante su público, tomó al insecto con una mano y lo lanzó hacia un costado del escenario. Todo esto ocurrió sin que ella dejara de interpretar la melodía que ofrecía en ese momento.
El video circuló rápidamente en redes sociales y en las cuentas oficiales de seguidores de la cantante.
Tras deshacerse del insecto, la artista sonrió y explicó al público:
“Me estaba haciendo cosquillas”.
Reacciones en redes sociales
Las redes sociales reaccionaron de inmediato y los asistentes elogiaron la actitud profesional de la cantante.
“Lo manejó tan bien, yo me habría desmayado ahí mismo ”, escribió una fan. Otro usuario destacó: “Absoluto profesionalismo en su forma más pura”.
“Solo JLo puede convertir en un momento icónico quitarse un grillo", indicó otro cibernauta entre los comentarios.