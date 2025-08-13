Video: se le sube un grillo a Jennifer Lopez en concierto

A JLo, mientras interpretaba una de sus baladas, un grillo de gran tamaño subió por su cuerpo y llegó hasta su cuello manteniendo la calma en todo momento

Jennifer Lopez vivió una situación inesperada durante su reciente concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira "Up All Night: Live in 2025". Mientras interpretaba una de sus baladas vestida con un vestido negro, un grillo de gran tamaño subió por su cuerpo y llegó hasta su cuello. La artista, de 56 años, mantuvo la calma en todo momento. Siguió cantando ante su público, tomó al insecto con una mano y lo lanzó hacia un costado del escenario. Todo esto ocurrió sin que ella dejara de interpretar la melodía que ofrecía en ese momento. El video circuló rápidamente en redes sociales y en las cuentas oficiales de seguidores de la cantante. Tras deshacerse del insecto, la artista sonrió y explicó al público: “Me estaba haciendo cosquillas”. Reacciones en redes sociales Las redes sociales reaccionaron de inmediato y los asistentes elogiaron la actitud profesional de la cantante. “Lo manejó tan bien, yo me habría desmayado ahí mismo ”, escribió una fan. Otro usuario destacó: “Absoluto profesionalismo en su forma más pura”. “Solo JLo puede convertir en un momento icónico quitarse un grillo", indicó otro cibernauta entre los comentarios.