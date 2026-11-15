Video muestra a Gérard Depardieu tocando a una figurante

Un video inédito del rodaje de la película Turf, realizado en 2011, muestra al actor francés Gérard Depardieu tocando reiteradamente a una figurante que intenta apartar sus manos. Las imágenes fueron difundidas por el medio franceses Le Média, en medio de las denuncias por violencia sexual que enfrenta el intérprete.

🇫🇷🗣Gérard Depardieu agresse une figurante en plein tournage 😫 https://t.co/8HohVWsdge — Lâche L'affaire (@Lache_Laffaire1) November 12, 2026

La grabación corresponde a una filmación del 2 de noviembre de 2011 en el hipódromo de Auteuil, en París, donde participaban alrededor de 150 figurantes. En las escenas se observa al actor tocar los muslos, glúteos y entrepierna de una joven, mientras ella intenta detenerlo.

De acuerdo con Mediapart, que verificó la autenticidad del material publicado inicialmente por Le Média, esos comportamientos no formaban parte del guion de la película dirigida por Fabien Onteniente.

La figurante relató los tocamientos durante la filmación

La mujer que aparece en el video fue identificada como Olivia, quien tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos. En una entrevista con Mediapart, decidió contar públicamente por primera vez lo que vivió durante el rodaje.

"Me pone la mano en las nalgas. En ambas. Durante mucho tiempo. (...) Varias veces él intentó tocar lo que podríamos llamar mi entrepierna", relató.

También aseguró que el actor introdujo la mano en su escote y le tocó los senos en varias ocasiones. Olivia explicó que intentó apartarlo repetidamente, pero que él volvía a acercarse.

"Me sentí atacada", expresó al recordar la experiencia.

Directora de casting intervino para proteger a otras figurantes

El reportaje también incluyó el testimonio de Fany Touya-Calmon, directora de casting de la producción, quien afirmó que tuvo que intervenir para evitar que Depardieu tocara a otras mujeres que participaban en la filmación.

Según su relato, reorganizó la ubicación de las figurantes para mantenerlas fuera del alcance del actor. Incluso permaneció agachada junto a él durante las siguientes tomas para vigilar su comportamiento.

Touya-Calmon aseguró que informó de lo ocurrido al equipo de producción y al director. Fabien Onteniente confirmó a Mediapart que reprendió al intérprete después de que Olivia acudiera a él llorando.

"Le dije: 'No vuelvas a hacer eso. Se acabó, no quiero más problemas con todas tus tonterías. ¡Compórtate!'", recordó el cineasta.

Consultado sobre las imágenes, Depardieu no respondió a las preguntas del medio. En 2023, a través de su abogado, negó las acusaciones que pudieran constituir delitos relacionadas con denuncias de violencia sexual durante el rodaje de distintas películas.

Gérard Depardieu renuncia a apelar condena por agresión sexual

La publicación del video coincide con un nuevo episodio en la situación judicial del actor. El 12 de noviembre, se informó que Depardieu desistió de la apelación contra su condena de mayo de 2025, cuando recibió 18 meses de prisión con suspensión de cumplimiento por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de Les Volets verts, en 2021.

Las denunciantes eran una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34. Ambas describieron durante el juicio episodios de tocamientos sin su consentimiento. Al retirar el recurso, la sentencia de primera instancia queda firme.

Por otro lado, el intérprete continúa involucrado en el proceso relacionado con la denuncia de violación presentada por la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusa de hechos ocurridos en 2018. Depardieu está imputado en esa causa y está pendiente una decisión judicial sobre la posibilidad de que sea llevado a juicio.

Según Mediapart, 22 mujeres han acusado al actor de violencia sexual desde 2018. Depardieu ha negado reiteradamente las imputaciones en su contra y conserva la presunción de inocencia respecto de las acusaciones que no cuentan con una sentencia.