Video: Fan acosa a Espinoza Paz para besarlo; así reaccionó

El cantautor Espinoza Paz se presentó en la Feria de León en donde robó suspiros con sus melodías románticas a los asistentes.

Fue el pasado 31 de enero cuando el intérprete de 'El Próximo Viernes' hizo cantar a sus fans después de siete años de ausencia en la ciudad.

En un momento de su presentación el cantante invitó a tres mujeres a subir al escenario para bailar con ellas, pero fue una en específico la que lo hizo poner nervioso frente al público.

Esta mujer con sombrero café, lo abrazaba de manera 'posesiva' buscando darle un beso, pero el cantante la rechazó alejando su rostro, mientras una persona de seguridad intentaba retirar a la mujer sin éxito.

La mujer insistía en besar a Espinoza Paz, pese al rechazo de este quien después le preguntó si estaba casada o tenía novio, y cuando la mujer negó que actualmente tuviera una relación, los asistentes gritaron en algarabía, mietras el cantante solo sonrío viendo al público.

Por su parte, la fan agarraba al originario de Sinaloa, de la cara, lo abraza y no lo soltaba buscando darle un beso a la fuerza.

"No me presione, deme tiempo", dice el cantante sonriendo nerviosamente.

Después de hacer una pausa, la mujer lo abraza por detrás y es cuando Espinoza le hace un intercambio: "en vez de darle un beso, le voy a componer una canción ahorita".

"No es que no quiera besar, sus labios están hermosos, con ese sombrerito se le miran más preciosos sus ojos, ese cabello negro y esas botitas cafés, esa naricita levantada y esos ojitos de miel. No me presione, deme tiempo, estoy nervioso y hay mucha gente viendo, yo por mi me la comía, de noche y de día, de noche y de día. Pero que tal que me guste y usted esté casada y despues de ese beso, no podemos ser nada y semos nada, me va a romper el corazón en pedacitos y yo lo necesito para cuando tenga hijos. Que tal que usted me deja tirado por ahí, y una de León me diga en la calle lo conocí, mejor, mejor ustede se va a su silla y yo a la mía aunque me guste tanto, preciosa chiquilla", dice la canción que Espinoza le compuso en el momento.

Despues de esto le da un fuerte abrazo a la fan y finalmente, le dio el beso que tanto quería, aunque en la mejilla.

La mujer continúo siguiéndolo, a pesar de haber conseguido lo que quería, pero finalmente el guardia del cantante la baja del escenario.

Como era de esperarse los usuarios no tardaron en reaccionar al video y calificaron la reacción de la fan de acoso hacia el cantante.

"Pero si fuera al revés ya estuviera demandado, lo que callamos los hombres", "Imaginense si eso hubiera hecho un hombre a una artista. Ya me imagino las feministas", "Señora acosadora, ah pero no fuera al revez porque no se la acabaría el pobre Espinoza Paz", fueron algunos de los comentarios, mientras que otros calificaron al músico como un caballero y respetuoso.

Comentarios