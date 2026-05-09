Video: Eric Clapton recibe golpe con vinilo y se retira de show

En las imágenes compartidas se observa al guitarrista despidiéndose sonriente mientras se dirige fuera del escenario, cuando de pronto recibe el golpe

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El músico británico Eric Clapton vivió un momento inesperado durante el cierre del concierto que ofreció la noche del jueves en Madrid, luego de que una funda de vinilo lanzada desde el público impactara contra su pecho mientras abandonaba el escenario.

El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y ha generado especulaciones sobre el repentino final del espectáculo en un recinto con capacidad para más de 15 mil asistentes.

El concierto terminó antes del encore previsto

El episodio ocurrió después de la interpretación de Cocaine, tema de J.J. Cale que marcó el punto culminante de una presentación de aproximadamente 80 minutos y trece canciones.

De acuerdo con el repertorio previsto, todavía faltaba por interpretar como bis la canción Before You Accuse Me, aunque el grupo ya no volvió a salir ante el público.

En las imágenes compartidas en internet se observa al guitarrista despidiéndose sonriente mientras se dirige fuera del escenario, cuando de pronto recibe el golpe de la funda de un disco.

Sin explicación oficial sobre el cierre abrupto

Hasta el momento, la promotora del evento no ha confirmado si ese incidente fue la razón por la que el concierto concluyó antes de lo esperado, algo que no había ocurrido en otras fechas de su gira europea.

La presentación en Madrid representó el regreso de Eric Clapton a España después de más de dos décadas sin ofrecer conciertos en el país.

El legendario músico, de 81 años y considerado una de las grandes figuras del rock y el blues, todavía tiene programada otra actuación en territorio español el próximo 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.