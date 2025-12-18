Video: Dorismar reaparece tras cirugía que la dejó irreconocible

La actriz y modelo argentina preocupó a sus fans después de que se dio a conocer que pasaba por una crisis de salud tras realizarse una cirugía estética

La actriz argentina mejor conocida como 'Dorismar' fue víctima de una mala praxis tras someterse a una cirugía de rinoplastia en México.

Después de que una fuente allegada al caso habló para una revista de espectáculos de circulación nacional, asegurando que la actriz terminó con el rostro irreconocible, Dorismar reapareció en un par de videos compartidos en su cuenta de Instagram para hablar sobre su estado actual de salud.

Señaló que se encuentra en Bogotá, Colombia para operarse con el doctor Froylan Páez con el que está obtieniendo muy buenos resultados.

¿Qué ocurrió?

Dora Noemí Kerchen, nombre real de la también modelo, mantenía una relación de colaboración profesional con el doctor José Achar como imagen de su clínica.

Dorismar decidió someterse a una rinoplastia con el objetivo de corregir un detalle mínimo en su nariz, sin embargo, todo empeoró tras una presunta mala praxis en ¡cuatro cirugías!

De acuerdo con una fuente allegada al caso, la primera cirugía ocurrió en 2023, pero el resultado no fue el prometido: El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido.

Dorismar le exigió al cirujano una solución inmediata, a lo que este, sin reconocer su error, le prometió que la dejaría más bella de cómo había llegado, incluso le ofreció retocarle los párpados y el rostro. Ella volvió a confiar en el doctor y aceptó una segunda cirugía.

Lejos de corregir la mala praxis, el cirujano le puso a Dorismar un implante artificial en la nariz sin haber tenido su autorización. Esta acción complicó el estado de salud de la actriz ya que no lo aceptó su cuerpo y comenzó a salirle pus.

En su desesperación por solucionar el caos que estaba causando, el médico le ofreció una tercera cirugía y Dorismar de nuevo aceptó.

En esta cirugía para retirarle el implante, el tabique de la actriz colapsó.

Después de la cicatrización, el cirujano convenció a Dorismar de someterse a una cuarta cirugía porque tenía un implante más sofisticado y le aseguró que su cuerpo no lo rechazaría, lo cual fue totalmente falso.

La nariz no recuperó su volumen y después de unos meses volvió a colapsar, la modelo argentina casi no podía respirar por sus vías nasales.

Finalmente, la fuente aseguró que Dorismar interpuso una demanda contra el médico.

Polémico cirujano con acusaciones de muerte

El cirujano ha sido señalado por varias personas del medio artístico, como “La Bebeshita” y el fallecido Daniel Urquiza, de mala praxis.

Durante una emisión de Chisme TV México, el conductor Rodrigo Fragoso, reveló que el doctor Achar fue acusado anteriormente por el fallecimiento de una joven de 25 años cuando le practicó una liposucción.