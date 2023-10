Video: 'Checo' Pérez se convierte en taxista de Carín León

En una nueva inusual colaboración entre la música y el deporte, el piloto estrella de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, se convierte en un taxista en el último video musical del destacado cantante del regional mexicano, Carín León.

La canción, titulada ‘Por La Familia’, es una producción de Edgar Barrera, ganador de 15 premios Grammy Latinos, y también cuenta con la colaboración de BorderKid.

El emocionante video, lanzado en las plataformas digitales del artista sonorense, muestra a Carín León llegando a un aeropuerto y siendo llevado en un taxi conducido por el famoso piloto de la escudería Red Bull de Fórmula 1. Juntos, viajan a un pueblo cercano donde se unen a una animada celebración junto a la comunidad local.

La trama continúa con una parada en una estación de servicio, donde Pérez Mendoza es atendido por Barrera y un equipo de mecánicos al estilo de las competiciones de Fórmula 1, antes de que Checo se dirija a una pista de carreras para realizar impresionantes acrobacias con su traje de Fórmula 1.

La canción ‘Por La Familia’ narra una nueva etapa en la vida, donde decide liberarse del pasado y alejarse de personas que no estuvieron a su lado y no creyeron en él. El mensaje detrás de la canción resuena profundamente en Pérez, quien se mostró entusiasmado por esta colaboración y elogió el trabajo apasionado de Carín León.

When @carinleonofi wants to go for a ride, you go for a ride. Something special is coming tomorrow for the family. Thanks @CashApp for bringing us together. ¡Por la familia! Cuando @carinleonofi quiere dar una vuelta, va a dar una vuelta. Mañana viene algo especial para la… pic.twitter.com/Di9GY9RcED

The Por La Familia official music video is out now! Check it out and let us know your favorite scene. The new song is a tribute to the power of family, in good times and bad. Thank you @carinleonofi @edgarbarrera and @CashApp for letting me be a part of this.



¡El vídeo oficial… pic.twitter.com/4WllCdbLB9