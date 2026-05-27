Victoria Kühne lanza canción y desata rumores por Cristian Castro

La empresaria regiomontana compartió un adelanto de su nuevo tema y seguidores lo relacionaron con Cristian Castro tras rumores de ruptura

A casi dos semanas de que Cristian Castro negara públicamente un romance con Victoria Kühne, la empresaria regiomontana volvió a colocarse en el centro de la conversación tras compartir un adelanto de una nueva canción que seguidores interpretaron como una posible indirecta para el cantante.

Kühne, quien además encabeza Victoria Records, publicó un fragmento del tema con el que prepara el lanzamiento de su próximo álbum.

La canción mezcla sonidos del regional mexicano y rápidamente generó especulaciones en redes sociales debido al contenido de su letra.

“Me dolió en el alma, cuando me enteré de tantas mentiras, no lo esconderé… te haces el muy hombre, te haces el valiente, pero todos saben que eres un corriente”.

Las estrofas bastaron para que usuarios vincularan el tema con Cristian Castro, luego de la polémica que surgió cuando Kühne lo presentó públicamente como su pareja y, días después, el intérprete asegurara que entre ambos solo existía una relación laboral.

Rumores de ruptura e infidelidad

La conversación en torno a ambos también ocurre en medio de versiones sobre una presunta ruptura sentimental.

En días recientes, el programa Ventaneando aseguró que la empresaria habría decidido terminar la relación tras enterarse de una supuesta infidelidad del cantante durante un viaje a Nueva York.

Según la emisión, Cristian Castro habría tenido un encuentro con una fan argentina identificada como Celeste Rifai, mientras Kühne compartía públicamente imágenes del romance en México.

La periodista Rosario Murrieta afirmó que la empresaria descubrió la situación justo cuando confirmaba la relación ante medios y redes sociales.

Verónica Castro también reaccionó

Por su parte, Verónica Castro también habló sobre la controversia y sostuvo que el noviazgo sí existió, aunque consideró que su hijo “se echó para atrás”.

Mientras tanto, Victoria Kühne continúa impulsando su faceta musical con el próximo lanzamiento de su producción, un proyecto que ya comenzó a generar conversación tanto por su debut como cantante como por la posibilidad de que la canción tenga dedicatoria incluida.