Vicente Fernández Jr.: IA fuera de la música de mi padre

En la grabación de este tributo, la voz original de los archivos de audio de Vicente Fernández acompaña a la de invitados especiales

Cinco años después de la muerte de Vicente Fernández, su primogénito Vicente Fernández Jr. continúa honrando el legado de su padre con el álbum 'Tributo al rey con Banda vol. 2'.

Este homenaje cuenta con antiguas grabaciones de artistas y nuevas colaboraciones, pero descarta recrear la voz del 'Charro de Huentitán' con Inteligencia Artificial.

“Todo es válido, pero en estos momentos en lo que tenemos pensado con la música de Don Vicente Fernández no está contemplada la Inteligencia Artificial (...) No hay ninguna ciencia oculta ni algo nuevo o un mecanismo moderno”, explica Fernández en entrevista sobre la edición y elaboración del álbum que se estrena este martes.

En la grabación de este tributo, la voz original de los archivos de audio de Vicente Fernández acompaña a la de invitados especiales, como el cantante de rancheras Joan Sebastian o la cantautora de música regional Ana Bárbara, después de la expectación que generaron las 10 colaboraciones de la primera entrega.

Con más de 50 años de música y canciones interpretadas por su padre como la icónica ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez o ‘Por tu maldito amor’, Vicente Fernández Jr. se ha convertido en el guardián del legado de su padre, una labor que le ha llevado a tener pocas horas de sueño.

El primogénito reveló haber estado escuchando audios y videollamadas de madrugada pidiendo añadir o sumar cosas a las versiones en un trabajo “24/7” para hacer que la voz de su padre continúe sonando en los hogares de sus seguidores.

Nuevas generaciones

A Fernández hijo le gustan “las modernidades de la actualidad”, le generan “una satisfacción que las bajadas o los streamings” de la música de su padre sean un éxito en plataformas como YouTube o Spotify y reconoce que, gracias al apoyo mostrado en el anterior volumen, se animó a producir un segundo.

Es por ello que, para estas nuevas versiones, Fernández quiso contar con artistas jóvenes que arrastren un público diferente que aún pueda seguir disfrutando de los temas con los que numerosas generaciones bailaron durante décadas.

Según explica el primogénito, en su familia se sienten muy orgullosos y afortunados de que, después del fallecimiento de su padre a los 81 años de edad, la carrera de Vicente Fernández aún se siga expandiendo.

Sobre los proyectos que todavía están a la espera, Fernández Jr. revela que aún “hay mucha tela de donde cortar”, a pesar de no poder revelar cuándo será estrenada y con quién..