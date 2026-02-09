Vicente Fernández Jr. anuncia el nacimiento de su hija Isabella

Vicente Fernández Jr. y Mariana González anunciaron el nacimiento de su hija Isabella, quien se integra a la tercera generación de la dinastía Fernández

Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, anunciaron el nacimiento de su primera hija en común, Isabella, noticia que compartieron públicamente el 7 de febrero de 2026 a través de redes sociales.

La pareja celebró la llegada de la pequeña con mensajes emotivos en los que describieron a la bebé como “un hermoso milagro” que fortalece su relación y llena de ilusión esta nueva etapa familiar.

Isabella es la primera hija del matrimonio entre el cantante y la empresaria e influencer. No obstante, Vicente Fernández Jr. ya era padre de cuatro hijos, Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda, de una relación anterior.

Con este nacimiento, la familia suma una nueva integrante que forma parte de la tercera generación directa del legado artístico iniciado por el ícono de la música ranchera, Vicente Fernández.

Compartieron su felicidad en redes

Durante los meses previos, la pareja documentó distintos momentos del embarazo y expresó la emoción que sentían ante la llegada de su hija, a quien consideraron un paso importante en la consolidación de su proyecto familiar.

Tras el nacimiento, ambos publicaron imágenes y breves historias mostrando instantes posteriores al parto, contenido que rápidamente se viralizó entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes enviaron mensajes de felicitación a los nuevos padres.