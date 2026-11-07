Vero Solís celebra 33 años en la moda y revela dura etapa

Vero Solís celebra 33 años en la moda, recuerda sus inicios y revela cómo enfrentó una etapa de depresión que la mantuvo tres semanas en cama.

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Con 33 años de trayectoria en el mundo de la moda, Vero Solís ha construido una carrera llena de retos, aprendizajes y proyectos. La diseñadora regiomontana recordó que comenzó a trabajar a los 18 años, cosiendo desde casa, y cómo poco a poco logró abrirse camino hasta consolidar su propio negocio.

Durante estas más de tres décadas ha colaborado con distintas figuras del espectáculo y actualmente tiene nuevos proyectos en puerta, entre ellos el vestuario para la gira de reencuentro de la familia Elizalde. Una colaboración que tiene un significado especial para ella, pues recordó que en 2006 Valentín Elizalde la buscó para trabajar juntos, aunque en aquel momento no lograron concretar el proyecto.

Pero no todo ha sido sencillo. La diseñadora también habló de una etapa complicada en su vida, cuando enfrentó un episodio de depresión que la mantuvo tres semanas en cama. Explicó que el estrés acumulado y la presión de querer que todo estuviera bien, tanto para ella como para quienes la rodeaban, terminaron por pasarle factura.

Vero contó que buscó ayuda profesional con una psicóloga y un psiquiatra para salir adelante. A partir de esa experiencia, aprendió a darle mayor importancia a su salud mental, a respetar sus tiempos y a desconectarse de sus responsabilidades.

Ahora procura encontrar espacios para descansar y disfrutar de actividades fuera del trabajo. Sin embargo, sus ganas de seguir creando permanecen intactas. La diseñadora mantiene nuevos proyectos en su agenda y adelantó que el próximo año le gustaría comenzar a escribir un libro para compartir algunas de las experiencias que ha vivido. A 33 años de haber iniciado su camino, asegura que no le teme a volver a empezar y que cada etapa le ha dejado algo que hoy forma parte de su historia.