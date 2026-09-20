Ventila Lele Pons momentos en familia con Guaynaa y su hija

La creadora digital difundió momentos cotidianos en la alberca y paseos donde remarcó los rasgos compartidos en su hogar.

La creadora de contenido Lele Pons volvió a causar sensación en las redes sociales al publicar una galería de momentos familiares junto a su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa, y la hija de ambos.

En la publicación de Instagram, la celebridad destacó el evidente parecido físico y la complicidad que existe entre el artista y la pequeña.

"Daddy's little twin / El clon de su papá". Agregó Lele a su publicación con las fotos familiares.

Las imágenes muestran el lado más natural y divertido del día a día de la familia. En una de las postales tomadas en la piscina, se observa a Guaynaa cargando sonriente a la niña, quien lució gafas de sol rosa y un traje de baño amarillo, mientras Lele Pons posa en el fondo sobre un inflable flotante.

Momentos espontáneos que se volvieron virales

Otras capturas reflejan cómicas escenas de la vida en el hogar y al aire libre, desde paseos en bicicleta donde la influencer aparece corriendo detrás de su familia, hasta relajados momentos en la sala de estar donde la pequeña interactúa de forma juguetona con sus padres.

La publicación superó rápidamente los miles de "me gusta" y acumuló cientos de comentarios de figuras del entretenimiento como Noel Schajris y Olga Tañón, así como de seguidores que aplaudieron el sentido del humor de la pareja y la calidez del entorno familiar que comparten en sus plataformas digitales.