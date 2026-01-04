'Venezuela libre': Famosos reaccionan a detención de Maduro

El hecho que generó mensajes de esperanza, alivio y expectativa entre figuras públicas que durante años se han pronunciado sobre la crisis en el país

Artistas, actores e influencers venezolanos y latinoamericanos reaccionaron en redes sociales tras darse a conocer la captura de Nicolás Maduro, un hecho que generó mensajes de esperanza, alivio y expectativa entre figuras públicas que durante años se han pronunciado sobre la crisis política y social en Venezuela.

Las reacciones se difundieron principalmente en Instagram, X y TikTok, donde varios famosos compartieron mensajes, videos y símbolos patrios, destacando la relevancia del momento para millones de venezolanos dentro y fuera del país.

Ricardo Montaner y Mau y Ricky comparten mensajes de fe

El cantante Ricardo Montaner fue uno de los primeros en reaccionar, al publicar un mensaje en el que pidió bendiciones para el pueblo venezolano y expresó su deseo de que el país inicie una nueva etapa. Su publicación fue replicada por miles de seguidores. De igual forma, sus hijos, Mau y Ricky publicaron mediante Instagram su incredulidad ante el hecho.

Carlos Baute y Alicia Machado celebran el momento

El cantante Carlos Baute publicó un mensaje en el que calificó el hecho como un momento largamente esperado, asegurando que representa un punto de inflexión para Venezuela. Además, expresó su disposición a seguir informando y apoyando a la comunidad venezolana.

Por su parte, la ex Miss Universo Alicia Machado compartió contenido en redes con mensajes alusivos a la libertad del país, acompañados de símbolos nacionales y palabras de celebración por la captura del mandatario.

Actrices e influencers se suman a las reacciones

La actriz Marjorie de Sousa publicó una oración dedicada al pueblo venezolano, en la que deseó paz y estabilidad para las familias afectadas por la crisis. En el mismo tono, Gaby Spanic compartió mensajes de carácter religioso y reflexivo sobre el futuro del país.

La influencer y cantante Lele Pons también reaccionó mediante historias en redes sociales, donde difundió imágenes relacionadas con Venezuela y mostró su respaldo a quienes celebraron el anuncio.

El influencer La Divaza publicó un video en el que expresó su sorpresa por la noticia y aseguró que se trata de un momento que muchos venezolanos pensaron que no llegarían a presenciar. Su mensaje acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

Detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, genera expectativa

La captura de Nicolás Maduro, atribuida a autoridades de EUA, provocó un amplio debate en redes sociales y generó reacciones que van desde la celebración hasta la cautela. Entre los famosos, el mensaje predominante fue la expectativa por los próximos pasos y las posibles consecuencias políticas para Venezuela.

Las publicaciones continúan acumulándose, mientras la comunidad venezolana y figuras del espectáculo siguen atentas al desarrollo de los acontecimientos.