¡Vas acelerada! Captan a Shakira con un famoso piloto de F1

Shakira sin duda se mantiene en el ojo público desde su separación con el ex futbolista Gerald Piqué, y tras su llegada a Estados Unidos, ha sido vista con múltiples personalidades.

El pasado 7 de mayo se llevó celebró el GP de Miami, ciudad donde la colombiana vive con sus hijos, y se le logró ver junto al actor Tom Cruise, emocionando a los fanáticos de ambos artistas.

En un giro inesperado, se captó a la cantante en un restaurante junto al siete veces campeón de la categoría reina del automovilismo Lewis Hamilton.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted in restaurant Cipriani in Miami pic.twitter.com/FXYyt38KWl