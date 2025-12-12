Variety nombra 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025

El álbum encabezó la lista anual de la revista, destacando su complejidad musical y unanimidad de los editores, mientras la artista prepara su gira de 2026.

El nuevo disco de Rosalía, "Lux", se convirtió este jueves en el gran favorito de la prestigiosa revista Variety, que lo colocó en el puesto número uno de su lista de mejores álbumes de 2025.

El ranking de la revista también incluye trabajos de Bad Bunny y Karol G, pero ninguno logró el consenso que sí alcanzó la española.

En su publicación, el medio explicó que es la primera vez que los cuatro integrantes de su equipo musical coinciden en destacar un mismo álbum como el mejor del año.

Rosalía’s “Lux” is a brilliantly ambitious and deeply impressive album, defined by its massive scope, powerful vocals, and bold artistic choices. It stands as one of the year’s most remarkable achievements, offering an experience that is… pic.twitter.com/eca2Qkx1da — Variety (@Variety) December 11, 2025

Para Variety, esta unanimidad es una señal clara de que "Lux" podría competir con fuerza en los Grammy de 2027, luego de quedar fuera del periodo de elegibilidad para la próxima edición.

En su análisis, los editores elogiaron la ambición del proyecto y la capacidad de la cantante española para ejecutar una obra de gran complejidad.

El editor ejecutivo de música, Jem Aswad, comparó el álbum con “una novela exigente o una película llena de simbolismos”, subrayando que la cantante interpreta los 11 temas en 11 idiomas diferentes, casi siempre acompañada por una orquesta completa.

Otro miembro del comité, Steven Harowitz, definió a "Lux" como una “ópera pop en su expresión más pura”, rebosante de ideas complejas que invitan a escucharlo una y otra vez. Variety también resalta que el disco está cargado de referencias a lo divino, algo poco común en un proyecto pop de una superestrella contemporánea.

Rosalía acompañará el éxito crítico con una gira mundial en 2026, que incluye dos fechas ya muy anticipadas en el Madison Square Garden de Nueva York, los días 16 y 17 de junio. La venta de boletos comenzó este jueves y varios tramos ya se encuentran agotados.