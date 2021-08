Vanessa Guzmán "calla bocas" y gana en fisicoculturismo

La exreina de Belleza se presentó en un concurso de fisicoculturismo en donde ganó tres medallas

Por: Patricia Hernández Agüero

agosto, 02, 2021 09:22

Desde hace algún tiempo la actriz Vanessa Guzmán había sido blanco de críticas por su cambiado aspecto físico, ya que se mostraba en videos y fotografías que subía a sus redes sociales, más delgada. Sin embargo, había un motivo para ello.

Cuando una seguidora de la actriz la cuestionó en sus redes sociales porqué estaba "tan flaca", esta le respondió que se debía a un objetivo que tenía que cumplir, y "después todo normal".

Por varios meses Vanessa mantuvo en secreto su objetivo, mientras compartía fotos en el gimnasio en donde lucía más delgada y con músculos más tonificados. Desafortunadamente esto le atrajo cientos de críticas sobre su cambiado aspecto físico.

Cabe resaltar que la actriz siempre se ha mantenido en forma y comparte sus rutinas de ejercicio en sus redes sociales. Incluso la actriz cuenta con su propia marca de productos fitness, BFF (Beauty, Fitness and Fashion by Vanessa Guzmán). Sin embargo, hay muchas personas que quizás no conozcan esta otra faceta de la actriz y solo se hayan quedado con su participación en las telenovelas.

Finalmente, el sábado 31 de julio se supo cuál era este objetivo del que hablaba la actriz mexicana, participar en el certámen de fisicoculturismo "Vallarta Body Fit".

Vanesa Guzmán vio el resultado de su esfuerzo y dedicación al hacerse acreedora de tres medallas en el concurso de fisicoculturismo: la primera en el Open Clase C, la segunda medalla en Masters y la última medalla como novata del año.

De esta forma, Guzmán no solo ve premiado su esfuerzo y disciplina, sino que también "calla bocas" de todas las personas que criticaron sus cambios físicos en sus redes sociales.

Tras su participación en el mencionado certamen, la actriz que en 1995 fue coronada "Nuestra Belleza México", fue llenada de elogios por su ejemplo y dedicación por su logro.