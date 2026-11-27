La hija del cantante de regional mexicano difundió una grabación familiar en la que Valentín Elizalde la carga en brazos y la besa en la mejilla.

Valentina Elizalde, hija del fallecido cantante de regional mexicano Valentín Elizalde, compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo video de archivo junto a su padre, acompañado de un breve mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

En la publicación realizada desde el perfil de la cantante, acompañó las imágenes con la siguiente dedicatoria.

“te amo con el alma, espero estar de nuevo en tus brazos pronto.”

Un recuerdo íntimo musicalizado "de la tierra al cielo"

En la grabación, tomada al aire libre frente a una zona residencial y áreas verdes, se observa a Valentín Elizalde cargando en brazos a Valentina, su hija menor, cuando era apenas una niña pequeña.

Ambos miran hacia la cámara mientras el intérprete sonríe, le habla con ternura y le da un beso en la mejilla, en una escena cotidiana y familiar.

El vínculo vigente con el legado de "El Gallo de Oro"

A través de este tipo de publicaciones personales, Valentina Elizalde mantiene vivo el recuerdo de su padre entre el público que continúa siguiendo la música y la historia de “El Gallo de Oro”, generando reacciones de cariño y nostalgia por parte de los seguidores del cantante en redes sociales. Es muy común que la intérprete comparta videos o fotografías de su padre fallecido.