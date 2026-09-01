Vadhir Derbez obtiene amparo a su favor en caso legal

El actor informó que un juez detectó presuntas irregularidades en el procedimiento por la denuncia de abuso sexual y aseguró que continuará con su defensa legal

Vadhir Derbez dio a conocer una actualización sobre el proceso legal que enfrenta luego de ser denunciado por una modelo de 19 años por presunto abuso sexual. El actor aseguró que recientemente obtuvo una sentencia de amparo a su favor, lo que considera un avance importante dentro de su defensa.

De acuerdo con el intérprete, los jueces habrían detectado diversas irregularidades en el procedimiento. Vadhir reiteró además su postura de que los señalamientos en su contra son falsos y que su equipo legal ha encontrado elementos que, desde su perspectiva, podrían demostrar inconsistencias dentro del caso.

Desde que la denuncia se hizo pública, la defensa del actor también ha sostenido que detrás de la acusación podría existir un intento de extorsión. Vadhir señaló que sus abogados continúan investigando y que, por el momento, prefiere no revelar todos los elementos que tienen en su poder para no interferir con el proceso.

El caso incluso ha tenido repercusiones profesionales para el hijo de Eugenio Derbez. El actor reconoció que ha sido una etapa emocionalmente muy complicada y que algunos de sus proyectos se vieron afectados, entre ellos una gira en Guatemala, cuyos boletos tuvieron que ser devueltos.

Mientras el proceso continúa, Vadhir espera que las autoridades revisen las irregularidades señaladas por su defensa y que el caso avance conforme a derecho. Hasta el momento, no se ha reportado una orden de aprehensión en su contra, por lo que la investigación permanece abierta y será la autoridad correspondiente la que determine el rumbo del procedimiento.