El actor aseguró que le exigieron 350 mil dólares para frenar la difusión de una carpeta de investigación y afirmó que presentará pruebas ante la justicia

El actor y cantante Vadhir Derbez rompió el silencio sobre las acusaciones de presunta violación en su contra y rechazó haber cometido los hechos que se investigan. Además, aseguró que fue víctima de un intento de extorsión, pues, según su versión, le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera información relacionada con una carpeta de investigación.

El hijo de Eugenio Derbez afirmó que su defensa ha presentado pruebas para demostrar su inocencia y manifestó su intención de que el caso se resuelva ante los tribunales.

"Llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. Yo quiero llevar esto ante la ley, como debe de ser, ante los juzgados. Lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras", declaró.

Vadhir Derbez asegura que le pidieron 350 mil dólares

Uno de los señalamientos más fuertes del actor fue la presunta exigencia de 350 mil dólares a cambio de que no se hiciera pública información de la carpeta de investigación.

De acuerdo con su relato, la solicitud habría ocurrido alrededor de abril de 2026. Derbez sostuvo que, al negarse a entregar el dinero, comenzaron a circular documentos del expediente entre medios de comunicación.

"Me estaban pidiendo 350 mil dólares para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron. Al yo no dar este dinero empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la Fiscalía, alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte", afirmó.

El actor también expresó su molestia por las especulaciones que han surgido alrededor del caso y consideró que la exposición mediática ha complicado su situación personal y profesional.

¿Qué pruebas dice tener el actor?

Durante la conversación, Vadhir Derbez aseguró que cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de al menos 60 personas que, según explicó, podrían respaldar su versión de lo ocurrido.

El también cantante dijo sentirse confiado en los elementos que ha entregado junto con su equipo legal y reiteró que busca que las autoridades revisen las pruebas y esclarezcan los señalamientos.

"Mi vida en este momento está frenada. Esto ya se volvió tan grande que es difícil, estoy en un punto en que me urge que esto se aclare y yo poder decir 'se los dije', y aun así hay mucho daño irreparable que la gente no está consciente que se hizo", reconoció.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

El actor enfrenta una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) derivada de una denuncia presentada en abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años.

La mujer señaló una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en un camerino durante el último día de producción.

La Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión contra Derbez por el delito de violación. Sin embargo, el actor promovió un juicio de amparo y consiguió una resolución favorable para que el Ministerio Público emitiera una nueva determinación sobre la necesidad de cautela para solicitar la orden.

La investigación continúa abierta y la resolución judicial no representa una determinación sobre la culpabilidad o inocencia del actor.

También se reportó una segunda denuncia

Además de la investigación en la Ciudad de México, el nombre de Vadhir Derbez ha sido relacionado con una segunda denuncia por una presunta agresión sexual contra una adolescente de 15 años, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Este señalamiento correspondería a hechos distintos y habría sido turnado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de acuerdo con reportes periodísticos.

Derbez centró sus declaraciones en la primera investigación y en el supuesto intento de extorsión que denunció. Sus afirmaciones sobre la exigencia de dinero y las presuntas irregularidades deberán ser esclarecidas por las autoridades.