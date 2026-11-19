Una adolescente de 15 años habría denunciado al actor ante la FGR por una presunta agresión sexual durante un viaje en crucero

El actor Vadhir Derbez enfrenta un nuevo señalamiento por presunta violación, luego de que se informara sobre una segunda denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con hechos que habrían ocurrido durante un viaje en crucero.

De acuerdo con la información difundida, la presunta víctima sería una adolescente de 15 años que habría coincidido con el hijo del actor Eugenio Derbez a bordo de un crucero.

La denuncia habría sido presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia especializada de la FGR.

¿Qué se sabe de la nueva denuncia contra Vadhir Derbez?

Según reportes, la adolescente señaló que la presunta agresión sexual ocurrió cuando el crucero navegaba en aguas internacionales.

La versión también refiere que, después del supuesto ataque, el actor habría amenazado a la menor para evitar que contara lo sucedido. Presuntamente, le habría dicho que su fama podría perjudicarla si decidía denunciarlo.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre la identidad de la denunciante ni las circunstancias específicas de los hechos. Tampoco existe una confirmación pública de la FGR sobre la apertura de esta segunda carpeta de investigación.

Es un caso distinto a la primera acusación

Este nuevo señalamiento sería independiente de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), relacionada con una denuncia por presunta violación presentada en abril de 2026.

En ese expediente, una modelo estadounidense de 19 años acusó al actor de una presunta agresión sexual durante la grabación de un video musical en un inmueble de la alcaldía Coyoacán.

La Fiscalía capitalina informó que obtuvo una orden de aprehensión contra el investigado; sin embargo, el mandamiento quedó sin efectos después de que su defensa promoviera un juicio de amparo.

La resolución no significó el cierre de la investigación. La dependencia señaló que el procedimiento continúa y que el actor puede ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de que sea detenido previamente.

La defensa no ha confirmado la segunda investigación

De acuerdo con reportes publicados por medios nacionales, los representantes legales de Vadhir Derbez habían señalado que tenían conocimiento de la primera acusación, pero no de una segunda denuncia relacionada con el viaje en crucero.

Hasta el momento, no se ha difundido una postura oficial de la FGR que confirme los detalles del nuevo señalamiento ni una respuesta de la defensa del actor sobre esta versión.

En ambos asuntos, las acusaciones se encuentran sujetas a investigación y Vadhir Derbez debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia emitida por una autoridad judicial.