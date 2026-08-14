V de BTS revela pérdida auditiva en el oído derecho

El integrante de BTS informó que recibe atención médica por una pérdida auditiva mientras continúa con la gira mundial Arirang

V, integrante de BTS, reveló durante una transmisión en vivo que enfrenta una pérdida auditiva en el oído derecho y que actualmente recibe atención médica mientras continúa con la gira mundial Arirang.

El cantante, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, explicó a sus seguidores que su oído derecho funciona actualmente a cerca de un tercio de la capacidad auditiva del izquierdo. Según relató, al principio restó importancia al problema y llegó a considerarlo una cuestión relacionada con su fortaleza mental.

El integrante de BTS señaló que ahora sigue un tratamiento con medicamentos y mantiene citas médicas periódicas para atender la condición.

La revelación ocurrió mientras el grupo se encuentra en plena gira mundial, que comenzó en Corea del Sur en abril y representa el regreso de los siete integrantes a los escenarios después de cumplir con sus respectivos periodos de servicio militar.

V explicó que sus dificultades auditivas se agravaron durante su servicio militar, iniciado en 2023 y concluido en junio de 2025.

BTS continúa con su gira internacional

La transmisión se realizó después de que BTS concluyera sus presentaciones en Baltimore, Maryland. El calendario de la gira contempla próximas actuaciones en ciudades como Los Ángeles, Buenos Aires, Bangkok, Sídney y Hong Kong.

El regreso de los siete miembros se produce después de que todos cumplieran con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, requisito que aplica a la mayoría de los hombres físicamente aptos en el país.

Durante la misma transmisión, Jungkook habló sobre una lesión que presenta en la espinilla y que ha estado tratando durante la gira.

El cantante comentó que se encuentra cerca de sufrir una fractura por estrés, por lo que deberá extremar precauciones para evitar que la lesión empeore y poder continuar con las presentaciones programadas.

BTS también quedó fuera de los Grammy

La noticia sobre la salud de V ocurre semanas después de que BTS generara atención en la industria musical tras anunciar que no presentaría su música para ser considerada en la edición número 69 de los premios Grammy.

La decisión llegó luego de que la Academia de la Grabación anunciara la creación de una nueva categoría denominada Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

Ante la polémica, el director ejecutivo de los Grammy, Harvey Mason Jr., defendió la nueva categoría y aseguró que su objetivo es reconocer la diversidad y el crecimiento de la música pop procedente de Asia, así como ampliar el número de artistas que reciben reconocimiento.