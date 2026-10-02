Utilizan Panteón Rococó escenario internacional para protestar

Durante su esperada participación musical, los integrantes visibilizaron temas como la migración y la desaparición de personas.

Panteón Rococó llegó al famoso formato musical Tiny Desk Concert, de una radio pública estadounidense, con una presentación que combinó sus característicos ritmos de ska con mensajes sociales. La agrupación mexicana aprovechó este escenario internacional para visibilizar distintas problemáticas, entre ellas la desaparición de personas en México, la migración y la situación de Palestina.

Con Dr. Shenka al frente, la banda interpretó algunos de los temas más representativos de su trayectoria, como “Arréglame el Alma”, “1993”, “Cha-Cha Love”, “La Dosis Perfecta” y “La Carencia”. A lo largo de la sesión, los músicos mantuvieron la energía que los caracteriza, aunque algunos momentos destacaron por el significado de sus mensajes.

Uno de los instantes más emotivos ocurrió antes de interpretar “1993”, canción relacionada con la ausencia y la búsqueda de personas desaparecidas. Dr. Shenka dedicó el tema a quienes no han regresado a casa y a las familias que siguen buscándolos, llevando una problemática que afecta a miles de personas en México hasta una audiencia internacional.

Pero los mensajes no se limitaron a las palabras del vocalista. Durante la presentación, varios integrantes portaron camisetas con consignas sociales, entre ellas una con la frase “Ningún ser humano es ilegal”, en referencia a los migrantes. Otros mensajes cuestionaron el fascismo y las políticas contra la población migrante.

Por su parte, Dr. Shenka apareció con una camiseta del Club Deportivo Palestino, equipo de futbol chileno vinculado históricamente con la comunidad palestina. La prenda se convirtió en otra forma de expresar apoyo a Palestina durante la sesión, en línea con mensajes que Panteón Rococó ha compartido anteriormente en sus presentaciones.

Con esta participación, Panteón Rococó mostró una vez más cómo la música puede funcionar como espacio de expresión social. La agrupación llevó su repertorio a uno de los formatos musicales más reconocidos y aprovechó la oportunidad para poner sobre la mesa temas que van más allá del entretenimiento.