Usuarios vinculan a mujer con separación de Kevin Contreras

La joven repostera aseguró que a cinco meses de unirse en matrimonio, mismo que causó revuelo en redes sociales, ya no era feliz.

Lo que comenzó como un rumor este fin de semana, terminó con la confirmación oficial de la separación de Naomy Villarreal con el comediante Kevyn Contreras.

Fue la propia Naomy quien compartió un video en su canal de YouTube para acallar las voces que especulaban sobre la presunta ruptura que después confirmó.

Aunque dejó claro que no ofrecería detalles de las causas de la separación que culminará con un divorcio, aseguró que no continuará con el comediante por "presión social o por mantener apariencias de un matrimonio".

"Jamás voy a permitir que una persona sea infiel, manipuladora, sea mentirosa, en pocas palabras, que sea un narcisista completamente conmigo". "Porque yo me la he jugado 100% por esta relación desde el día uno y he puesto mi pecho por él y por muchas personas más", expresó Naomy.

La joven madre reiteró que no está dispuesta a perder años de su vida por 'el que dirán' y prefiere cerrar ciclos, cortar 'por lo sano'.

Naomy Villarreal señaló que tomó esta decisión debido a que la situación que vivía en su joven matrimonio estaba comenzando a dañar su salud, su mente y su cuerpo, pero sobre todo sus hijas estaban resultando dañadas "que son las que menos se lo merecen".

Hasta el momento no se ha pronunciado para dar su versión sobre los motivos del fin de su matrimonio.

El comediante fue objeto de críticas en redes sociales después de que se reveló que se había casado en secreto con la joven modelo, quien en ese momento se encontraba embarazada de gemelos.

Kevin Contreras fue señalado por los usuarios por presuntamente haber abandonado a su entonces esposa Sandra González después de 15 años de matrimonio y con quien procreó tres hijos.

A pesar de las explicaciones de Naomy Villarreal, los usuarios no dejaron de especular y ahora señalan a la ex participante de "La Granja VIP", Carolina Ross, de ser la nueva conquista del comediante, ya que este demostró su apoyo a la influencer y cantante sinaloense, quienes se dicen son mejores amigos.