¡Ups! Alejandra Guzmán revela demencia en Silvia Pinal

En un aparente error, la cantante reveló lo que desde hace tiempo era un "secreto a voces" y habría confirmado que su madre padece demencia senil

Por: Patricia Hernández Agüero

enero, 04, 2022 12:34

La cantante Alejandra Guzmán ha revelado que su madre la primera actriz, Silvia Pinal podría padecer demencia senil.

Fue a través de una entrevista que la "reina del rock and roll", como también es conocida, habría revelado por error la condición de salud mental de su madre al hablar sobre el aislamiento tras contagiarse de Covid-19.

"Vamos a estar –aislados– 10 días en los que ella puede todavía infectar, estamos muy resguardados. -La dieron de alta en el hospital- porque un peligro tenerla ahí, cerca de algo más peligroso [de lo que pudiera contagiarse]", explicó a los medios de comunicación. "Entonces, fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital", dijo Alejandra Guzmán a los medios de comunicación.

Cabe resaltar que el rumor de la demencia que podría padecer Silvia Pinal viene de mucho tiempo atrás, sin embargo, su familia lo había desmentido en varias ocasiones.

El momento más reciente ocurrió el año pasado cuando su hijo, Luis Enrique Guzmán, ofreció una entrevista al programa "Venga La Alegría" y negó que su madre padeciera de Alzheimer.

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen [de forma natural] con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco", dijo Luis Enrique al programa de Tv Azteca.

Por el momento lo que importa es que la actriz recupere su salud y sobre este tema, será la propia familia Guzmán quien decida abordar sobre este tema con sus fans.