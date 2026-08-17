Unen sus vidas Cristiano Ronaldo y Georgina en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio el 11 de agosto en su residencia ubicada en Cascais, Portugal.

Después de casi una década de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se dieron el “sí, quiero”. La pareja contrajo matrimonio el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal, en una ceremonia civil íntima que se llevó a cabo en la sala de su propia casa. Las primeras fotografías fueron publicadas este domingo por Vogue, revelando detalles hasta ahora desconocidos del enlace.

Lejos de organizar una enorme boda rodeada de celebridades, los recién casados decidieron que los protagonistas fueran ellos y su familia. Sus cinco hijos estuvieron presentes durante la ceremonia, convirtiéndose en los únicos invitados, además de los testigos necesarios para formalizar el matrimonio. Georgina explicó que quería que sus hijos recordaran ese día como un momento familiar, íntimo y lleno de amor.

La fecha también tuvo un significado muy especial

Se casaron exactamente diez años después de haberse conocido en una tienda Gucci de Madrid, donde Georgina trabajaba. Como homenaje a aquel primer encuentro, ambos eligieron vestir de Gucci para su boda. Georgina llevó un conjunto blanco de seda compuesto por falda y saco, mientras Cristiano optó por un elegante traje color beige.

Después de la ceremonia civil en casa, la familia acudió al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibieron una bendición religiosa. La espiritualidad también tuvo un papel importante en la celebración, algo que Georgina destacó al hablar de lo significativo que fue compartir este momento con sus hijos.

La pareja había anunciado su compromiso en agosto de 2025, después de varios años juntos. Ahora, convertidos oficialmente en marido y mujer, no descartan realizar más adelante una celebración de mayor tamaño junto con familiares y amigos. Por lo pronto, Cristiano y Georgina apostaron por una boda sencilla, privada y completamente familiar, dejando claro que para ellos lo más importante no era el lujo, sino estar juntos con sus hijos en uno de los días más importantes de sus vidas.