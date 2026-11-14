Unen su talento Emilia y Danna en nuevo remix musical

Las reconocidas exponentes del pop latino anunciaron el lanzamiento oficial de su colaboración titulada “Moreno Fantasy”.

Las redes sociales se han encendido tras el anuncio oficial de una colaboración muy esperada dentro de la escena del pop latino. La cantante argentina Emilia y la estrella mexicana Danna unieron su talento para lanzar el remix de "Moreno Fantasy".

Expectativa y primera colaboración musical

Cabe destacar que esta es la primera vez que ambas artistas colaboran juntas, uniendo por primera vez sus estilos dentro de la música pop actual, lo que ha generado un gran revuelo y altas expectativas entre sus seguidores.

Anuncio oficial y fecha de estreno

La propia Emilia compartió la novedad a través de sus redes sociales junto con la imagen promocional oficial, donde se puede apreciar una estética audaz en blanco y negro con ambas cantantes posando tras unas rejas metálicas y acompañada del mensaje "mx pop is SO BACK".

El estreno del sencillo está programado para el próximo 19 de noviembre, perfilándose para convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada y consolidando una de las alianzas femeninas más fuertes de la escena musical.