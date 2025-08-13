Un traje de Whitney Houston es subastado por de $22 mil dólares

El traje negro hecho a la medida adornado con cuentas y cristales que Whitney Houston vistió en un concierto en 1991 fue subastado por $22,400 dólares

El traje negro hecho a la medida adornado con cuentas y cristales que Whitney Houston vistió en un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en 1991 fue subastado este lunes por $22,400 dólares.

Houston usó el traje diseñado por Marc Bouwer durante su gira mundial "I'm Your Baby Tonight" y es una de las varias colaboraciones que la artista llevó a cabo con el diseñador.

La subasta, organizada por Julien's Auctions y la Whitney E. Houston Legacy Foundation bajo el título "The Whitney E. Houston Foundation Auction", incluía vestuario icónico que la intérprete había utilizado en escena, así como accesorios personales y premios de ventas multiplatino de algunos de sus mayores éxitos.

Uno de estos premios, que conmemora la venta de más de 19 millones de copias del álbum de la banda sonora de "The Bodyguard" (1992), película que incluía el emblemático tema 'I Will Always Love You', uno de los más representativos de su carrera, fue vendido por $16,000 dólares.

El 100 % de las ganancias de los artículos de esta subasta se destinarán a la fundación de la fallecida cantante, que se dedica a apoyar programas sociales y educativos que ayudan a jóvenes y comunidades vulnerables a superar dificultades.

Este lunes también se subastó por $22,400 dólares un jersey de Estados Unidos para la Copa Mundial de 1994 usada por Houston el 15 de julio de 1994 durante la ceremonia previa al partido de la Copa Mundial en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Mientras que un conjunto de dos piezas color verde, también diseñado por Bouwer, que la cantante usó en 1991 durante el concierto de HBO "Welcome Home Heroes with Whitney Houston", alcanzó los 16,000 dólares.