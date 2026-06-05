Un Tal Fredo vuelve a la polémica por su luna de miel

El influencer compartió imágenes de su viaje en Tailandia, donde convivió con elefantes y volvió a generar críticas en redes sociales

A poco más de un mes de la controversia que rodeó su boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el influencer y organizador de eventos conocido como Un Tal Fredo volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras compartir imágenes de la lujosa luna de miel que disfruta junto a su esposo, Adrián Álvarez, en Tailandia.

Las publicaciones del creador de contenido muestran algunos de los destinos y experiencias exclusivas que ha vivido durante su viaje por el país asiático, incluyendo visitas a templos, hospedajes de lujo y encuentros cercanos con elefantes en un santuario de rescate.

Sin embargo, las imágenes también provocaron una nueva ola de comentarios y cuestionamientos por parte de usuarios que mantienen las críticas hacia el influencer desde la celebración de su matrimonio.

Un viaje entre templos y experiencias exclusivas

En los últimos días, Un Tal Fredo compartió fotografías de diversos lugares emblemáticos de Tailandia que ha recorrido junto a su pareja.

Entre los sitios visitados destaca el Wat Rong Khun, conocido internacionalmente como el Templo Blanco de Chiang Rai, una de las atracciones turísticas más reconocidas del país.

Además, mostró parte de su estancia en un santuario dedicado al rescate de elefantes, donde los huéspedes pueden alojarse en habitaciones tipo burbuja transparente con vistas directas a la naturaleza.

Según explicó el propio influencer, los animales viven en más de 65 hectáreas de bosque y áreas protegidas, con acceso libre a espacios naturales y alimentación constante.

Las imágenes que reavivaron las críticas

La publicación que más reacciones generó fue una serie de fotografías donde aparece disfrutando de una cena al aire libre junto a su esposo mientras varios elefantes permanecen a pocos metros del lugar.

En algunas imágenes se observa a la pareja vestida de blanco posando frente a los animales, mientras que en otras disfrutan de una cena a la luz de las velas con el paisaje natural como escenario.

Las fotografías dividieron opiniones entre los usuarios. Mientras algunos destacaron la experiencia turística y la belleza del entorno, otros cuestionaron la interacción entre visitantes y animales, acusando al influencer de promover prácticas que consideran inapropiadas para la vida silvestre.

Entre los señalamientos más recurrentes figuraron críticas relacionadas con presunto turismo irresponsable y posibles afectaciones al bienestar de los elefantes.

Busca frenar una nueva "funa"

Ante la reacción de los internautas, Un Tal Fredo decidió anticiparse a una nueva controversia y acompañó sus publicaciones con información detallada sobre el funcionamiento del santuario.

El influencer pidió a sus seguidores revisar los datos incluidos en las imágenes compartidas para conocer los protocolos de protección y conservación que se aplican en el lugar.

Asimismo, difundió información sobre las normas éticas del recinto, con el objetivo de aclarar que se trata de un espacio enfocado en el rescate y cuidado de elefantes y no en actividades de explotación animal.

La estrategia buscó responder a los cuestionamientos que comenzaron a multiplicarse poco después de la difusión de las fotografías.

La sombra de la boda en Cuatro Ciénegas

Las nuevas críticas llegan apenas semanas después de la polémica que rodeó la boda de Un Tal Fredo y Adrián Álvarez, celebrada el pasado 21 de marzo en Cuatro Ciénegas.

La ceremonia, que se extendió durante cuatro días, provocó una intensa discusión en redes sociales por distintos motivos, entre ellos posibles impactos ambientales en la zona, decisiones relacionadas con los invitados y diversos aspectos de la producción del evento.

Las críticas alcanzaron tal nivel que el influencer se convirtió durante varios días en uno de los temas más comentados en plataformas digitales.

Incluso durante su viaje de luna de miel, Fredo hizo referencia a la situación mediante publicaciones en tono irónico sobre las críticas que ha recibido.

Hasta ahora, el influencer no ha revelado si Tailandia será el único destino de su luna de miel o si planea continuar recorriendo otros países del Sudeste Asiático.

Tampoco ha dado detalles sobre la duración total del viaje ni sobre las siguientes escalas contempladas en el itinerario.

Mientras tanto, sus publicaciones continúan acumulando miles de reacciones y mantienen vivo el debate entre seguidores y detractores, quienes siguen atentos a cada nueva imagen compartida durante una de las etapas más comentadas de su vida personal.