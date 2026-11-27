U2 dedicó su presentación en la NFL a Dolly Parton con "Torn", canción que incluye la última grabación vocal de la cantante

La banda irlandesa U2 protagonizó el espectáculo de medio tiempo del primer partido de la NFL celebrado en la víspera de Thanksgiving, con una presentación especial en la que rindió homenaje a Dolly Parton mediante una interpretación de "Torn", canción que incluye la última grabación vocal de la cantante estadounidense antes de su fallecimiento.

El espectáculo se realizó el miércoles 25 de noviembre en el SoFi Stadium de Inglewood, California, durante el encuentro entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, transmitido en exclusiva por Netflix.

La presentación tuvo una duración aproximada de 10 minutos y reunió a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., quienes aprovecharon el escenario para combinar algunos de sus temas emblemáticos con una canción de su más reciente producción discográfica.

U2 dedicó "Torn" a Dolly Parton

Uno de los momentos centrales del espectáculo fue la interpretación de "Torn", tema incluido en el álbum "Carnaval De Luz", lanzado el 13 de noviembre de 2026. La canción incorpora una grabación de Dolly Parton, por lo que Bono interpretó el tema acompañado por la voz de la artista.

Durante este segmento, imágenes de Parton fueron proyectadas sobre tres grandes cortinas instaladas alrededor del escenario. La secuencia permitió recordar a la cantante, quien falleció en agosto de 2026, y cuya participación en la canción representó su última grabación vocal.

El homenaje fue uno de los momentos más emotivos de la presentación, que también contó con la participación de las Womack Sisters, agrupación vocal que acompañó a la banda durante distintos pasajes del espectáculo.

¿Qué canciones interpretó U2 durante el medio tiempo?

A diferencia de otros espectáculos deportivos que incluyen una larga lista de éxitos, U2 concentró su presentación en tres canciones, con arreglos especiales y una puesta en escena diseñada para el estadio.

"Sunday Bloody Sunday": La banda abrió con una versión abreviada de este tema, acompañada por las voces de las Womack Sisters, quienes incorporaron una referencia musical a "Stop! In the Name of Love", de The Supremes.

La banda abrió con una versión abreviada de este tema, acompañada por las voces de las Womack Sisters, quienes incorporaron una referencia musical a "Stop! In the Name of Love", de The Supremes. "Torn": Bono interpretó la canción de su nuevo álbum junto a la grabación de Dolly Parton, mientras imágenes de la cantante aparecían en las cortinas que rodeaban el escenario.

Bono interpretó la canción de su nuevo álbum junto a la grabación de Dolly Parton, mientras imágenes de la cantante aparecían en las cortinas que rodeaban el escenario. "Where the Streets Have No Name": El grupo cerró con uno de sus temas más reconocidos, acompañado por las voces de las Womack Sisters y una coreografía de alrededor de 100 participantes.

Al final de la presentación, las cortinas descendieron y los bailarines formaron tres círculos concéntricos alrededor de la plataforma donde se encontraba la banda.

U2 celebra 50 años de trayectoria

La participación en la NFL coincidió con el 50 aniversario de U2, agrupación formada en Dublín en 1976 por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

El espectáculo también funcionó como parte de la promoción de "Carnaval De Luz", su decimosexto álbum de estudio y el primer material con canciones inéditas en nueve años. El disco llegó al mercado el 13 de noviembre y debutó en el cuarto lugar de la lista Billboard 200.

Además, el grupo prepara su regreso a los estadios con la gira mundial "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show on Earth", prevista para 2027. El recorrido contempla presentaciones en América Latina, Reino Unido, Europa y Norteamérica, con Ciudad de México como punto de partida en febrero.

La presentación también representó el regreso de U2 al espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años. La banda encabezó el show del Super Bowl XXXVI, celebrado el 3 de febrero de 2002 en Nueva Orleans.

Aquella actuación quedó marcada por un homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Mientras el grupo interpretaba "Where the Streets Have No Name", los nombres de las personas fallecidas aparecieron proyectados detrás de los músicos y Bono mostró la bandera de Estados Unidos en el forro de su chaqueta.