La banda irlandesa U2 anunció 15 conciertos en estadios de Estados Unidos y Canadá como parte de su gira mundial "The Greatest Show On Earth World Tour 2027", con la que promocionará su nuevo álbum, "Carnaval De Luz".
El recorrido por Norteamérica comenzará el 13 de agosto de 2027 en Miami, Florida, y concluirá el 18 de octubre en Vancouver, Canadá. La agrupación visitará 12 ciudades y tendrá presentaciones dobles en East Rutherford, Toronto y Los Ángeles.
Estas son las fechas de U2 en Norteamérica
La primera parte de la gira contará con Stephen Wilson Jr. como invitado especial, mientras que The War on Drugs acompañará a la banda durante el tramo final. El calendario anunciado es el siguiente:
- 13 de agosto: Miami, Florida.
- 17 de agosto: Atlanta, Georgia.
- 20 de agosto: Baltimore, Maryland.
- 26 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey
- 28 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey.
- 3 de septiembre: Chicago, Illinois.
- 7 de septiembre: Toronto, Canadá.
- 9 de septiembre: Toronto, Canadá.
- 14 de septiembre: Foxborough, Massachusetts.
- 27 de septiembre: Arlington, Texas.
- 1 de octubre: Los Ángeles, California.
- 2 de octubre: Los Ángeles, California.
- 9 de octubre: Las Vegas, Nevada.
- 15 de octubre: Santa Clara, California.
- 18 de octubre: Vancouver, Canadá.
U2 llevará su nuevo álbum a escenarios internacionales
La gira "The Greatest Show On Earth" acompaña el lanzamiento de "Carnaval De Luz", el decimosexto álbum de estudio de U2, publicado el 13 de noviembre de 2026 y el primer disco de canciones nuevas de la banda en nueve años.
Antes de llegar a Norteamérica, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. tienen programadas presentaciones en Latinoamérica y Europa. En México, el grupo anunció cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México: 23 y 26 de febrero, así como 28 de febrero y 2 de marzo de 2027.