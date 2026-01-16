Twenty One Pilots en cines con su 'The Clancy World Tour'

La película de Twenty One Pilots captura su concierto ante más de 65 mil fans en la Ciudad de México y se estrenará en cines con funciones especiales.

Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined llegará a las salas de cine e IMAX como una experiencia audiovisual completa que captura en pantalla grande su histórico concierto en la Ciudad de México, con más de 65 000 fanáticos presentes durante The Clancy World Tour.

El concierto filmado en el Estadio GNP Seguros no solo muestra la presentación en vivo, sino que incorpora más de 20 cámaras distribuidas por todo el estadio para ofrecer distintos ángulos del espectáculo, además de acceso exclusivo al tras bambalinas, con preparativos, tensión antes de salir al escenario y reflexiones personales de Tyler Joseph y Josh Dun.

Un espectáculo cinematográfico y musical

La película-concierto no solo reproduce los momentos más intensos del show, sino que también pone énfasis en la conexión entre la banda y su público, la energía colectiva y la magnitud del evento que marcó uno de los hitos de su carrera.

Los seguidores podrán revivir o experimentar por primera vez esta experiencia en formatos que buscan recrear la intensidad del concierto, tanto en salas tradicionales como en IMAX.

Fechas y venta de boletos

El estreno mundial de More Than We Ever Imagined está programado para el 26 de febrero de 2026, con funciones previas en IMAX el 25 de febrero y disponibilidad en salas tradicionales a partir del día del estreno.

La venta de boletos inició el 15 de enero en plataformas oficiales, marcando el inicio de la oportunidad para que los fans aseguren su lugar en esta proyección especial en cines de todo el país.

Experiencia inmersiva en pantalla grande

Además de la proyección del concierto, la producción cinematográfica incorpora escenas del viaje de la banda a México, sus preparativos y momentos íntimos que aportan contexto emocional al espectáculo, lo que convierte a la película en un documental-concierto más completo.

Con este lanzamiento, Twenty One Pilots ofrece a sus seguidores una forma de revivir uno de los momentos más memorables de su trayectoria y de reafirmar la conexión con la comunidad global de fans.