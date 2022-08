Tuve mucho miedo y me sentí intimidada: Italia Herrera

El cantante Pablo Montero agredió a la reportera de Azteca Noreste, Italia, Herrera, a la cual le rompió su equipo y la obligó a borrar el material grabado

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 08, 2022 13:26

Tras la agresión que sufrió por parte de Pablo Montero durante una rueda de prensa en Saltillo, la reportera de Azteca Noreste, Italia Herrera, relató lo que sucedió y señaló que en ese momento tuvo mucho miedo y se sintió intimidada por el cantante y sus guardias.

En entrevista con Lety Benavides en el noticiero de INFO7, la periodista contó que en todo momento fue respetuosa con el artista, sin embargo, este reaccionó de manera violenta y fue cuando se lanzó contra ella y le quiso arrebatar su teléfono.

Para evitar que le quitaran el teléfono, Herrera contó que se lo guardó en su ropa interior, pero tuvo miedo de que le pudieran meter la mano para quitarle su equipo.

"Soy muy respetuosa en cuanto a las preguntas de los artistas, sé que es incómodo tanto para mí como para el artista, pero no puedo dejar pasar porque soy una periodista, no es un secreto a voces lo que le pregunté, (pero) le molestó, le caló, (entonces) me manoteó, esa es una agresión, tenía el teléfono en mi mano, se cayó, lo pisaron los guardias.

"Me empieza a repetir las malas palabras, me amenaza y me dice que iba a traer al gobernador de Saltillo si no borraba el video o me iba a traer a la policía, a mí me entró un pánico, realmente me intimidó", mencionó Herrera.

Agregó que sacaron a todos los reporteros y ella fue la única mujer que se quedó dentro con al menos 8 guardias y Pablo Montero, por lo que era ella contra puros hombres, lo que también le causo miedo pues al guardar el celular en su ropa íntima los guardias incluso trataron de forcejear con ella.

Por ello decidió sacar el teléfono, además de que ya estaban comenzando a agredir a su compañero pues buscaban que borrara el video donde cuestiona a Montero.

"Eran puros hombres... estaban intentando (sacarme el celular) porque yo dije aquí me van a intentar meter la mano, dos veces lo metí, entonces actúe porque le estaba pegando (a mí compañero), lo tuve que sacar", agregó.

La periodista contó que estuvo retenida en el lugar donde se realizó la rueda de prensa por al menos 15 minutos, viviendo agresión por parte de los guardias y de Pablo Montero.