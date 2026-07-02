Trump reporta millonarios ingresos por documental de Melania

Donald Trump declaró ingresos por 10.7 millones de dólares por el documental Melania y reportó ganancias superiores a 2 mil 200 millones en 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en su declaración financiera correspondiente a 2025 que recibió 10.71 millones de dólares por concepto de licencia del documental Melania, producido por Amazon MGM Studios y centrado en la primera dama, Melania Trump.

El documento también revela que el mandatario obtuvo ingresos por al menos 2 mil 200 millones de dólares durante 2025, una cifra que más que duplica los 622 millones de dólares reportados el año anterior.

Ingresos por el documental y otros proyectos de Melania

De acuerdo con la declaración financiera, Trump también recibió 521 mil 161 dólares por la licencia de las memorias de Melania Trump, publicadas por Skyhorse Publishing.

Además, reportó 6 millones de dólares en ganancias netas provenientes de NFT y otros artículos de colección relacionados con la primera dama.

Amazon MGM Studios pagó 40 millones de dólares para adquirir los derechos del documental y destinó otros 35 millones de dólares a su promoción. La película recaudó alrededor de 16.6 millones de dólares en taquilla a nivel mundial antes de incorporarse al catálogo de Prime Video.

La compañía también tiene previsto lanzar una docuserie complementaria sobre Melania antes de que concluya el año.

Las criptomonedas impulsaron gran parte de sus ingresos

El informe financiero también señala que aproximadamente 1 mil 400 millones de dólares de los ingresos declarados por Trump durante 2025 provinieron de los negocios de criptomonedas vinculados a su familia, entre ellos World Liberty Financial.

Según el reporte, una firma de inversión relacionada con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos adquirió una participación del 49% en World Liberty Financial durante enero de 2025, operación que generó cuestionamientos éticos.

La declaración también muestra que Trump mantiene inversiones en acciones y bonos de empresas de medios y tecnología, incluyendo Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance, Fox Corp., Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta y Oracle.

Asimismo, las acciones que posee en Trump Media & Technology Group, empresa matriz de Truth Social, tienen un valor aproximado de 900 millones de dólares, pese a que el precio de los títulos ha caído más de 40% durante este año.

La Casa Blanca rechaza conflictos de interés

Tras la publicación de la declaración financiera, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que ni el presidente ni su familia han participado ni participarán en conflictos de interés.

Respecto a los ingresos relacionados con criptomonedas, sostuvo que las políticas impulsadas por la administración buscan convertir a Estados Unidos en la capital mundial de este sector y afirmó que todas las acciones del presidente se realizan en beneficio de los ciudadanos estadounidenses.

La adquisición de Melania por parte de Amazon MGM Studios generó cuestionamientos entre legisladores demócratas, quienes acusaron a la empresa de intentar favorecer a la administración Trump.

Sin embargo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, rechazó esas acusaciones y aseguró que la compra respondió únicamente a una decisión empresarial.

Por su parte, Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, afirmó que la producción fue objeto de un proceso de licitación altamente competitivo y destacó que tanto su desempeño en taquilla como en la plataforma de streaming ha sido positivo.