Trump considera conmutar la sentencia de Diddy esta semana

El presidente evalúa liberar al rapero, quien cumple 50 meses de cárcel por violar la Ley Mann, tras conmutar recientemente a George Santos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en mente la posibilidad de conmutar la sentencia del rapero Sean Diddy Combs esta semana, según informó un funcionario de alto rango de la Casa Blanca al medio especializado TMZ.

De acuerdo con el medio, el funcionario aseguró que Trump está "bromeando" sobre esta acción, pues, pese a que algunos miembros del personal de la Casa Blanca instan a Trump a no conmutar la sentencia, la fuente afirmó que "Trump hará lo que quiera", lo que resultaría en la liberación de Diddy esta semana.

El rapero y productor estadounidense actualmente cumple una condena de 50 meses de cárcel por violar la Ley Mann; sin embargo, podría ser absuelto de los cargos si Trump conmuta su sentencia.

La Ley Mann es una ley federal que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales para ejercer actividades sexuales ilegales.

Esta no sería la primera vez que Trump conmuta una sentencia, pues apenas el pasado viernes conmutó la sentencia del excongresista George Santos.