Triunfa mexicano Juan García en desafío de MrBeast

Tras más de 6 meses de encierro en un supermercado, el mexicano se impuso junto a tres finalistas para llevarse parte del botín.

Tras permanecer 202 días dentro de un supermercado, el mexicano Juan García, de 56 años y originario de Hidalgo, se convirtió en uno de los victoriosos ganadores del exigente reto de resistencia organizado por el célebre creador de contenido MrBeast.

Juan compartió la victoria en la fase final con Alex, Mack y Blake, los otros tres participantes que lograron resistir junto a él hasta el último día.

Entre los cuatro finalistas se repartió el gran acumulado de un millón de dólares. Además del premio en efectivo, el hidalguense fue galardonado con un reconocimiento especial al ser el competidor que acumuló la mayor distancia caminada a lo largo de los más de seis meses de encierro.

Las fases del desafío de resistencia

El reto requirió superar dos dinámicas consecutivas de alta exigencia física y mental:

Primera fase (Supervivencia): Resistir la convivencia y el encierro prolongado dentro de las instalaciones del supermercado.

Resistir la convivencia y el encierro prolongado dentro de las instalaciones del supermercado. Segunda fase (Agotamiento de suministros): Consumir y vaciar por completo todos los productos alimenticios disponibles en la tienda para sellar su triunfo definitivo.

Con este logro, Juan García no solo se llevó una parte del millonario botín junto a Alex, Mack y Blake, sino que se convirtió en uno de los participantes más reconocidos del entretenimiento digital a nivel internacional.