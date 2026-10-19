Triunfa Lupillo Rivera pese al frío en Teziutlán, Puebla

El artista convivió de cerca con todos sus fans que se dieron cita en el evento agendado formalmente en su cartelera oficial.

Ni las inclemencias del tiempo ni las bajas temperaturas fueron impedimento para que Lupillo Rivera ofreciera un inolvidable espectáculo ante sus seguidores en Teziutlán, Puebla.

El intérprete del género regional mexicano se presentó con gran éxito en la localidad poblana como parte de las fechas programadas en su agenda oficial de conciertos.

A través de sus redes sociales, "El Toro del Corrido" compartió momentos del evento en los que se le aprecia abrigado y cercano al público, cantando a escasos metros de los asistentes que abarrotaron el recinto y capturaron el momento con sus teléfonos móviles.

"¡Teziutlán, Puebla, se la rifó! ¡Qué bonito se siente recibir tanto cariño! Gracias, mi raza, por una noche inolvidable. ¡Nos vemos pronto!", expresó el cantante tras concluir su show.

Un concierto de agenda oficial dentro del '90's Corridos Tour'

Contrario a las especulaciones sobre si se trataba de una presentación fuera de agenda, el show en Teziutlán del sábado 17 de octubre forma parte formal del itinerario del 90's Corridos Tour.

De acuerdo con la cartelera oficial compartida por el propio artista, la presentación en Teziutlán estaba agendada un día después de su show en Iztapalapa, Ciudad de México, el 16 de octubre.

Tras su paso por territorio poblano, Rivera continuará con sus presentaciones en Estados Unidos y México, contemplando fechas próximas en lugares como Rosemont, Illinois, y Las Pulgas en Tijuana.