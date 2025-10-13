Travis Kelce firma discos del nuevo álbum de Taylor Swift

Travis Kelce ha sorprendido a los fanáticos de Taylor Swift al firmar copias de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de la cantante lanzado en octubre de 2025

Travis Kelce ha sorprendido a los fanáticos de Taylor Swift al firmar copias de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de la cantante lanzado en octubre de 2025.

Según reportes recientes, varios seguidores afortunados han recibido discos autografiados tanto por Swift como por Kelce, un gesto que ha generado reacciones divididas en redes sociales.

Mientras algunos fans lo consideran un detalle romántico, otros cuestionan si es apropiado que Kelce firme material musical en el que no participó.

Comentarios como “Firmé para ser fan de Taylor, no de Travis” reflejan el debate sobre si esto podría afectar el legado artístico de la cantante.

El álbum incluye varias referencias a su relación, en canciones como “Wood” y “The Fate of Ophelia”, que muchos interpretan como inspiradas en el jugador. No es la primera vez que Kelce participa en acciones promocionales: tras anunciar su compromiso en agosto de 2025, ha apoyado activamente la carrera de Swift firmando mercancía y apareciendo en eventos.