Travis Kelce cuenta cómo fue su boda con Taylor Swift

Travis Kelce compartió detalles de su boda con Taylor Swift, celebrada en julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Travis Kelce compartió nuevos detalles sobre su boda con Taylor Swift, una celebración privada que se realizó en julio en el Madison Square Garden de Nueva York y que, según el jugador, se convirtió en una noche inolvidable.

Durante el episodio del 2 de septiembre de “New Heights”, pódcast que conduce junto a su hermano Jason Kelce, el deportista habló sobre la celebración, coincidiendo con el estreno de la quinta temporada del programa.

Travis recordó con emoción el momento de los votos y la presencia de sus invitados, además de la manera en que la celebración ha quedado en la memoria de quienes acudieron.

El jugador señaló que tanto él como Taylor están profundamente agradecidos con todas las personas que los acompañaron durante la velada y destacó los recuerdos que cada uno conserva de aquella noche.

Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Kelce

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Travis fue la participación de Adam Sandler, quien estuvo a cargo de oficiar la ceremonia matrimonial.

Kelce expresó su agradecimiento hacia el actor y destacó el gesto de haberse ordenado en el estado de Nueva York para poder casar a la pareja.

El deportista también elogió la manera en que Sandler participó en la ceremonia, asegurando que lo hizo con su característico estilo y aportó mucho más de lo que ellos esperaban para una fecha que consideraban la más importante de sus vidas.

Para Travis, la participación del actor fue una experiencia extraordinaria y lo describió como “la mejor persona del planeta”.

A pesar de considerar que la boda fue una experiencia mágica, Kelce confesó que existe un aspecto que habría querido modificar: la duración de la celebración.

El jugador de la NFL aseguró que le hubiera gustado que la noche se extendiera mucho más, pues tuvo la sensación de que todo ocurrió demasiado rápido.

De acuerdo con Travis, la celebración pasó “en un abrir y cerrar de ojos”, una muestra de que habría querido prolongar todavía más una de las noches más significativas de su vida junto a Taylor Swift.